Paneque evita anticipar si Catalunya acogerá menores de Ceuta pero dice que está "a disposición"

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

BARCELONA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha evitado concretar si Catalunya se ofrecerá a acoger menores migrantes de Ceuta en la reunión que el Gobierno mantendrá el jueves con las comunidades autónomas para abordar esta cuestión, pero que estará "a disposición".

"Hay una reunión sectorial para tratar esta cuestión. Por tanto, no podemos ni queremos anticipar cuestiones que se puedan hablar o negociar en esta reunión", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes.

Sí que ha señalado que es importante tener en cunenta que hay "situaciones familiares y personales muy complejas" en las vidas de estos menores, y que también se han tenido que lamentar 150 muertes en el intento de cruce de la valla con Marruecos.

"Lo que sí recordamos desde el Govern, y nos lo aplicamos y lo recordamos, es que la Ley de Protección de Infancia es muy clara en este aspecto y hay que cumplirla. Con lo cual, Catalunya estará a disposición", y ha afirmado que el conseller de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Raúl Moreno, será el que participará en la reunión sectorial.

También ha advertido de que acoger menores no es, o no debería ser, solo una cuota, y que es importante ver "qué recursos acompañan a esta acogida para hacer óptima esta labor".