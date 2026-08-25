Paneque sitúa para octubre la bilateral para el traspaso de la R1 de Rodalies a la Generalitat

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

BARCELONA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha situado para el mes de octubre la reunión de la comisión bilateral entre el Gobierno y el Govern para el traspaso de la línea R1 de Rodalies.

"Esperamos que no vaya más allá de este mes de octubre. No puedo acotarle la fecha, pero efectivamente prevemos que en este otoño pueda haber esta reunión para certificar o acordar este traspaso de la R1", ha expresado.

Tras la creación de la empresa mixta Gobierno-Generalitat Rodalies de Catalunya, que será la titular de las líneas que se traspasen a la Generalitat, y tras el inventario de los elementos a traspasar, se prevé que antes de 2027 se pueda firmar el acuerdo para ello.

LA MOVILIDAD DURANTE EL ECLIPSE

También sobre Rodalies, y preguntada por el caos de movilidad en Rodalies durante la jornada del eclipse total de sol el pasado 12 de agosto, ha admitido "algunas deficiencias" como la concentración de personas en algunas estaciones como en Tarragona y Altafulla, y aspectos a mejorar en la información al usuario.

Sobre la petición de los Comuns de que cese al secretario de Movilidad e Infraestructuras, Manel Nadal, por esta cuestión, lo ha descartado: "Mantengo absolutamente mi confianza en el señor Nadal, no sólo porque es una pieza fundamental, sino porque en su secretaría recae gran parte de los objetivos, retos y actuaciones que estamos haciendo en términos de movilidad. Estoy muy satisfecha del trabajo".