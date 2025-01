El Parc Astronòmic del Montsec (Lleida) cierra 2024 con 33.157 visitas, su tercer mejor registro

LLEIDA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parc Astronòmic del Montsec (Lleida), gestionado por Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ha cerrado el 2024 con 33.157 visitas, el tercer mejor registro en sus 16 años de historia, y se ha situado a niveles prepandemia, según un comunicado de FGC este domingo.

El presidente de FGC, Carles Ruiz, ha asegurado que estos resultados son consecuencia de "apostar por una oferta de actividades diversa", como el 'Festival d'Astronomia', el 'Cicle de Música sota les Estrelles', la proyección de 'The Dark Side of the Moon' de Pink Floyd y el primer 'Nadal a l'Astronòmic'.

Ruiz ha destacado el trabajo de divulgación que hace el centro para "acercar la astronomía a todos los públicos de una manera didáctica y atractiva", además de la descarbonización total de su equipamiento en 2024 gracias a un sistema de aerotermia que elimina por completo el consumo de combustibles fósiles.