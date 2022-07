El Parlament se compromete con los derechos LGTBI y con "erradicar discursos de odio" en la Cámara

BARCELONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno Parlament ha reafirmado este jueves su compromiso con defender los derechos del colectivo LGTBI, así como con "erradicar los discursos de odio en sede parlamentaria y blindar la Cámara ante comportamientos y discriminaciones lgtbifóbicas o cualquier otro tipo", algo que han apoyado todos los grupos excepto Vox, que ha votado en contra.

El pleno lo ha hecho aprobando una moción de ERC, con iniciativas como instar al Govern a garantizar "políticas públicas de reparación y acompañamiento en situaciones de vulneración de los derechos LGTBI+" y aprobar el reglamento de la Ley 19/2020 de Igualdad de Trato y No Discriminación y de un reglamento sancionador, puntos ante los que CUP y comuns se han abstenido y Vox ha votado en contra.

La republicana Jenn Díaz ha defendido al presentar la moción que las políticas LGTBI no deben ser sectoriales sino transversales, porque considera que no van dirigidas hacia el colectivo sino a mejorar toda la sociedad, y ha dicho que no haría falta reivindicar sus derechos si no fuera "por la ultraderecha, el fundamentalismo, el clasismo, el machismo y el sistema capitalista".

La socialista Sílvia Paneque ha pedido "menos mociones y más acciones" del Govern en este sentido, y ha destacado que el PSC-Units quiere que esta legislatura sea la del desarrollo de la Ley 11/2014 de derechos LGTBI, porque han pasado ocho años y queda recorrido en este sentido, ha dicho.

La diputada del PP Lorena Roldán ha acusado a dirigentes independentistas de mantener discursos de odio y comportamientos discriminatorios: "Ustedes pueden empezar por condenar estas actitudes, aunque me temo que no lo harán, porque les gusta el victimismo y el 'postureo".

Mónica Lora (Vox) ha asegurado que el suyo es el único partido que defiende la igualdad real entre todos los catalanes, ante quienes "han asumido el sectarismo progre que busca el enfrentamiento y la colectivización, creando así ciudadanos de primera y de segunda".

ABSTENCIÓN DE CUP Y COMUNS

Desde la bancada de la CUP, Basha Changue ha acusado a ERC de promover la moción sólo por haber sido el Día Internacional del Orgullo LGTBI, y ha pedido más medidas y legislar con políticas en positivo: "Esta farsa del orgullo debe terminar de alguna forma".

Susanna Segovia (comuns) ha coincidido en asegurar que no le ve el sentido a promover esta moción cuando llevan meses trabajando a través de un grupo de trabajo que ve dificultades en la aplicación de la 11/2014: "Hacer votaciones de puntos genéricos y votaciones sobre buenas intenciones da sensación de absurdidad".

BORRÀS Y LLUÍS PUIG

Anna Grau (Cs) ha destacado que el rechazo a los discursos de odio en la Cámara debe incluir a todos, y ha acusado a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, de haber lanzado críticas de este tipo hacia Marina Bravo (Cs) este miércoles sobre el catalán: "Ya me gustaría que algunos grupos defendieran el catalán y el castellano como hace Cs, y que no se hubieran gastado en lo que no se tenían que gastar el dinero de la Institució de les Lletres Catalanes" (ILC).

Desde Junts, Aurora Madaula ha pedido que el Reglamento del Parlament incluya sanciones para quienes profieren discursos de odio en la Cámara, y ha defendido poner los derechos en el centro: "Como hemos hecho con Lluís Puig, aunque nos genere más represión y más persecución por parte de un Estado demofóbico", ha dicho sobre mantener su voto delegado pese a la decisión del Tribunal Constitucional (TC).