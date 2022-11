El Parlament urge a celebrar un pleno monográfico sobre el catalán en un máximo de tres meses

Reclama proteger el derecho a estudiar en catalán en centros donde se aplica el 25%

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha urgido a celebrar un pleno monográfico sobre el catalán una vez sentadas las bases del Pacte Nacional per la Llengua "siempre y cuando no sea más allá de tres meses", un punto de una moción de Junts que han apoyado PSC-Units, ERC, los comuns y la CUP --Cs se ha abstenido y Vox y PP han votado en contra--.

La Cámara catalana también ha reclamado proteger "los derechos de los alumnos a recibir enseñanza en catalán" en las escuelas en las que se aplica un 25% de castellano por orden judicial pese al decreto ley del Govern que rechaza porcentajes, con el 'sí' de ERC, Junts, comuns y la CUP, la abstención del PSC y el 'no' de PP, Vox y Cs.

La Cámara catalana ha instado al Govern a trabajar para que el Gobierno haga oficial el catalán en la Unión Europea, retome la traducción y publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE) en catalán y modifique la ley del audiovisual "para que no perjudique" las lenguas cooficiales --este último punto, a propuesta de la CUP--.

También pide que los inspectores asuman la labor de apoyo y acompañamiento de garantía de uso del catalán como lengua vehicular en las aulas y de "la correcta aplicación de la metodología" de la inmersión.

El Parlament también ha instado a presentar el plan calendarizado y presupuestado del Pacte Nacional per la Llengua --con medidas para incrementar su uso en distintos ámbitos-- y el plan para la "implementación real del catalán" en los centros educativos, además de incrementar los recursos para mejorar el acceso a su aprendizaje.

DEBATE

El diputado de Junts Francesc Ten ha defendido la necesidad de llevar a cabo un control sobre el uso del catalán, por lo que ha recalcado la importancia de celebrar un pleno monográfico sobre una cuestión, una cumbre entre los grupos parlamentarios y que las consellerias "se pongan a trabajar" con un plan de impulso de la lengua catalana.

Por parte de la CUP, Dolors Sabater ha dado la bienvenida a la moción, pero ha lamentado que no les hayan aceptado una enmienda relativa al decreto ley que se aprobó, con el apoyo de ERC, Junts y comuns, que rechaza aplicar porcentajes de lengua en las aulas: "Saben que este decreto no frena la ofensiva del Estado para imponer este 25%".

La diputada del PSC Sílvia Romero ha defendido que el modelo de política lingüística necesita una revisión para garantizar la continuidad del catalán en un modelo plurilingüe, y cree que debe haber "un nuevo consenso que debe ser amplio, inclusivo y ajustado al marco estatutario".

Desde los comuns, Jéssica González ha avalado la celebración de un pleno monográfico sobre el catalán, pese a cuestionar que pueda ayudar a avanzar en su uso, algo que considera que sólo pueden hacer políticas específicas al respecto.

"No se puede pretender que, tras diez años de inacción en defensa de la lengua para protegerla, fomentarla e impulsarla, se quiera exigir el trabajo no hecho. La precipitación pone en peligro la estrategia conjunta tan necesaria en los grandes consensos", ha advertido la republicana Irene Aragonès, tras pedir que se respeten los plazos del Pacte Nacional per la Llengua.

El diputado de Vox Manuel Jesús Acosta ha criticado la moción de Junts, a los que ha acusado de haber convertido el catalán en una lengua antipática --en sus palabras-- y de utilizarla como "una estrategia de dominación supremacista que busca el cambio lingüístico de los denominados 'los de fuera', por el mero hecho de tener como lengua materna el español".

"Algunos no estamos dispuestos a ceder la lengua catalana al nacionalismo, a entregar una lengua que es de todos, como el español, a los nacionalistas", ha alertado Nacho Martín Blanco (Cs), que ha acusado a Junts de querer excluir el castellano y ha criticado a Plataforma per la Llengua, entidad que ha asistido al debate desde la tribuna de invitados.

Desde el PP, Lorena Roldán también ha cargado contra Plataforma per la Llengua, a la que ha tachado de "ultranacionalista" por querer excluir el castellano, según ella; en el turno de réplica, Francesc Ten (Junts) ha mostrado su apoyo a la entidad tras las críticas de estos grupos.