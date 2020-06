Passenger aplaza sus conciertos en Barcelona y Madrid a marzo de 2021

BARCELONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cantante y compositor Mike Rosenberg, más conocido como Passenger, ha reprogramado los conciertos previstos para el 13 y 14 de octubre en Barcelona y Madrid respectivamente, que finalmente se celebrarán 30 de marzo de 2021 en la sala Razzmatazz de Barcelona, y el 31 de marzo en La Riviera de Madrid.

Según un comunicado de Doctor Music este viernes, el propio cantante ha asegurado que, aunque que le entristece reprogramar los conciertos, "es lo más sensato" teniendo en cuenta la situación derivada de la crisis del coronavirus, por lo que ha priorizado la seguridad del público.

Passenger presentará en marzo nuevos temas, algunos incluidos en su álbum 'Sometimes It's Something, Sometimes It's Nothing At All', que incluye canciones como 'Rosie', 'Restless Wind' y 'Helplessly Lost'.