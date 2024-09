Patrick Radden Keefe publica 'Cabeza de serpiente': "Vivimos en una época muy polarizada"

Libro editado en EE.UU. en 2009 en el que aborda el tráfico de personas



BARCELONA, 10 Sep.

El periodista estadounidense Patrick Radden Keefe acaba de publicar en castellano y catalán 'Cabeza de serpiente', editado originalmente en 2009 en el que se adentra en el tráfico de personas, y ha asegurado respecto a los discursos sobre inmigración: "Vivimos en una época muy polarizada, mucho más que cuando escribí el libro".

En una rueda de prensa telemática, ha asegurado que la inmigración "polariza en general", pero que ahora ve casi con nostalgia la época en que escribió el libro, y ha afirmado que esta polarización también se traslada al periodismo.

Ha remarcado que la inmigración es una problemática muy seria y muy difícil, y ha señalado que existe mucha retórica antiinmigración "que se basa en la idea de que no existe una buena inmigración".

"Si rascas un poco cuando algún intolerante habla, descubrirás que cree en la pureza racial. Cuando ves a (Donald) Trump que dice que se está perdiendo el país, hay una connotación racial en sus palabras", ha sostenido.

'Cabeza de serpiente', publicada en castellano por Reservoir Books y en catalá por Periscopi, se adentra en el mundo del tráfico de personas a través del barco Golden Venture, que embarrancó en los años 90 cerca de Nueva York cargado con más de 300 inmigrantes chinos, y la Hermana Ping, la mayor 'cabeza de serpiente' en Estados Unidos que organizaba el pasaje de miles de compatriotas a cambio de fortunas.

Radden Keefe ha asegurado que se empezó a interesar en la historia años después cuando se juzgaba a la Hermana Ping, que fue condenada y con la que mantuvo una relación epistolar para el libro, y ha señalado que la situación era distinta cuando escribió el libro, ya que era una época que muchos migrantes estaban regresando a China ante el crecimiento de la economía.

El periodista ha afirmado que el Chinatown de la actualidad no tiene nada que ver con la "violencia" que había en aquellos años, y que el pasó muchos años entrevistando y yendo allí para hacer un retrato respetuoso sobre la comunidad china y no parecer un turista que pasa por allí, de la misma manera que intentó hacerlo con el conflicto irlandés en 'No digas nada'.

SIN FÓRMULA

Pese a asegurar que no tiene una fórmula para abordar un tema en sus libros, ha asegurado que existe un tipo de historia que le atrae y que ha definido como "situaciones en los que el pasado no ha sido digerido".

Ha afirmado que en su estancia en Barcelona como autor residente del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) notó que Catalunya es uno de esos lugares y que lo vio materializarse en la política, la lengua, la literatura, los deportes o la música donde observó una "identidad connotada que se expresa", pero que no ha encontrado aun la vía para escribir sobre ello.

Preguntado sobre el periodismo, ha afirmado que el periodismo "claro que puede cambiar el mundo" y que es noble tener esa ambición, pero que siendo realista en la mayoría de las ocasiones en su caso no ha sido así.