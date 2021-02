El PDeCAT acusa a Junts de "ser más izquierda que la izquierda" y acercarse a CUP y comuns

BARCELONA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La número 2 en la lista del PDeCAT, Joana Ortega, ha reprochado este lunes a la candidata de Junts, Laura Borrás, "ser más izquierda que la izquierda y hacer políticas de la CUP y los comuns", y ha reivindicado su partido como la única opción de centro.

En una rueda de prensa en Granollers (Barcelona), Ortega ha asegurado que Borrás "se ha posicionado más a la izquierda en una carrera con ERC y PSC", y ha insistido en que el PDeCAT es el único que puede evitar un tripartito formado por ERC, Junts y la CUP.

"Debemos evitar la deriva anticapitalista y radical. Que el talento no se vaya ni se marchen las empresas ni las inversiones. El PDeCAT es la receta de la estabilidad, la centralidad y las políticas de apoyo a las familias, empresas y autónomos", ha asegurado.

Ortega ha añadido que ser una formación independentista no es incompatible con apoyar a las pymes, la moderación fiscal, la colaboración público privada y con defender "sin complejos" a la escuela concertada.

En relación a la promesa del PSC de alcanzar un gobierno progresista, sin tripartito ni proceso soberanista, Ortega ha dicho que no confía en ello: "No me creo ni lo del tripartito ni lo del procés, porqué la mayoría que saldrá el 14F será soberanista y que el PDeCAT será clave".