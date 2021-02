El PDeCAT celebra que las encuestas ya le sitúan en el Parlament

La candidata del PdeCAT a la Presidencia de la Generalitat, Àngels Chacón durante el acto de inicio de campaña del PDeCAT, en el Recinto Modernista Sant Pau, en Barcelona, Catalunya (España), a 28 de enero de 2021. El PDeCAT, tras su ruptura con JxCat com

La candidata del PdeCAT a la Presidencia de la Generalitat, Àngels Chacón durante el acto de inicio de campaña del PDeCAT, en el Recinto Modernista Sant Pau, en Barcelona, Catalunya (España), a 28 de enero de 2021. El PDeCAT, tras su ruptura con JxCat com - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

La candidata del PDeCAT a las elecciones catalanas, Àngels Chacón, ha celebrado este jueves que las encuestas ya sitúan a la formación en el Parlament: "El PDeCAT ya está en el Parlament. Pero no es suficiente, nos queda la mitad del trayecto".

"Queda un 40% de ciudadanos que sigue pensándoselo y queremos que confíen en nosotros para tener la llave del próximo Govern de la Generalitat", ha dicho en un acto de campaña en El Prat del Llobregat (Barcelona).

Ha asegurado que su partido tiene muy claro el modelo de Catalunya que quieren: "Tenemos muy claro que la política, si no la haces, la hacen por ti. Si no hacemos nosotros las políticas que queremos o tratamos de condiciona, no avanzaremos hacia la Catalunya que queremos".

"Queremos ser el referente que habíamos sido", ha subrayado Chacón, que ha asegurado que los ciudadanos quieren seguridad en su salud y en los empleos, lo que ha asegurado que solo se consigue con inversiones y potenciando una economía productiva.

"Si nos ponemos en el lugar de las empresas que quiera invertir y empiezan a oír tonterías sobre que no se contratará a empresas del Ibex-35 tal como propone Junts, de que se aumentarán los impuestos y de se quieren nacionalizar empresas como dice la CUP, se irán", ha vaticinado.

También ha insistido en la necesidad de eliminar el impuesto de sucesiones y ha subrayado el valor del esfuerzo y del ahorro de las familias: "No estamos de acuerdo que se penalice el cambio de titularidad. Se castiga a los hijos para heredar unos bienes legítimos", ha concluido.