Pedret (PSC) sobre la financiación singular: "No me he encontrado ni reproches ni reticencias"

Confía en que la negociación de Presupuestos de la Generalitat con ERC tenga "un ritmo más ágil"

BARCELONA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PSC en el Parlament, Ferran Pedret, ha afirmado textualmente que es optimista sobre una financiación singular catalana: "No me he encontrado ni reproches ni reticencias, sino más bien este diagnóstico compartido de que el modelo actual no funciona y que hay que hacer algo. Es necesario ponerse manos a la obra de manera urgente".

Lo ha dicho en una entrevista de Europa Press preguntado por si sus homólogos de otras comunidades con los que se ha ido reuniendo desde que asumió el cargo le han mostrado reticencias respecto a la financiación singular acordada con ERC, sobre la que también ve "difícil de decir" cuándo se avanzará en su despliegue.

Pedret ha afirmado que al principio "hubo una primera reacción foribunda, especialmente desde el campo de la derecha", sobre una financiación singular, pero últimamente cree que ha bajado mucho el tono.

Así, ha asegurado que se está trabajando en los consensos necesarios, y ha abogado tanto por la bilateralidad como por la multilateralidad al negociar la financiación: "Es un tema complejo, en el que los primeros pasos ya se han dado".

"Hay una voluntad firme por parte de diversos actores, no solo actores políticos catalanes, sino también en el conjunto de España, que están decididos a hacer un cambio profundo en el sistema de financiación", ha añadido.

PRESUPUESTOS CATALANES 2025

En cuanto a los Presupuestos catalanes 2025, ha asegurado que los socialistas están absolutamente comprometidos con las cuentas y ha defendido que "es necesario trabajar a fondo y sin levantarse de la mesa con todos los actores políticos", prioritariamente ERC y los Comuns tras acordar con ellos la investidura del presidente Salvador Illa.

Así, ha sostenido que el PSC está dispuesto a trabajar hasta el final pero sin forzar los ritmos de sus interlocutores, y ha destacado que las relaciones con los otros partidos "no han estado nunca encalladas".

Preguntado por ERC y tras la reelección de Oriol Junqueras como presidente del partido, Pedret ha dicho que, tras la culminación del proceso congresual republicano, "tendría que ser más fácil, seguramente, poder tener un ritmo más ágil con las negociaciones".

PIDE "UN CIERTO PUNTO DE CONFIANZA"

En este sentido, ha afirmado que lo que pueda ir avanzándose en el cumplimiento de los acuerdos de investidura con ERC y Comuns "seguramente facilita" que haya avances en las negociaciones de los Presupuestos, y ha añadido que, aunque la comisión de seguimiento de los acuerdos aún no se ha reunido, trabajan con los republicanos en el cumplimiento de los pactos.

"Se está trabajando con intensidad en todos los frentes, no solo en el de Rodalies", según él, y ha afirmado que muchas de las cuestiones que se pide al PSC resolver conllevan mucho tiempo y dificultades.

"Pedimos un cierto punto de confianza, aunque en algunos casos pueda parecer quizá abusivo pedirla, pero confianza en que se avanzará y se resolverá. Pero es evidente que es difícil que haya resultados inmediatos", ha concluido.

VIVIENDA

Por otra parte, en materia de vivienda --una de las principales cuestiones que están sobre la mesa en la negociación de las cuentas--, Pedret ha defendido desplegar "tanto políticas que tienen a ver con la oferta como políticas que tienen que ver con la demanda".

Es decir, ve necesario tanto aplicar el régimen sancionador como también construir viviendas bajo cualquiera de los regímenes de protección: "Esto es lo que también tendrá un efecto moderador sobre el conjunto de los precios".

JUNTS Y PUIGDEMONT

El líder del PSC en la Cámara cree que, tras decisiones del presidente de Junts, Carles Puigdemont, como plantear una cuestión de confianza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hay "un cierto desencanto respecto al ritmo de cumplimiento de algunos de los compromisos", tanto en el ámbito catalán como estatal.

Además, cree que Junts "ha estado siempre distanciado del PSC", y por eso no ve un distanciamiento creciente, aunque puntualmente sea posible llegar a acuerdos entre dos espacios políticos que mantienen muchas discrepancias, dice.

Sobre si interpreta la estrategia de Junts como una aproximación al PP, Pedret ha respondido que "el PP parece que lo intenta", si bien ve incompatible la estrategia para acceder al Gobierno, según él, contando al mismo tiempo con Vox y con Junts.

PACTO CONTRA LA EXTREMA DERECHA

Respecto al pacto contra la extrema derecha en el Parlament, Pedret ha dicho que el PSC lo suscribió entendiendo "que lo que había que hacer era votar sistemáticamente en contra de cualquier iniciativa procedente" de Vox y AC.

"No votaremos nunca a favor de las iniciativas de estos grupos", ha sostenido, preguntado por la abstención de Junts en una iniciativa de AC que provocó las críticas de la comisión de seguimiento del pacto, que consideró que el grupo de Puigdemont había roto el pacto.

Como propósito de año nuevo, ha apuntado que le haría "especial ilusión" que el Parlament aprobara esta legislatura la ley de memoria democrática de Catalunya, así como avanzar en materia de vivienda y la política de barrios, como la Llei de Barris.