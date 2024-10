Pedro Martín-Calero dirige 'El llanto' con la que busca "actualizar" el cine de género

Ester Expósito coprotagoniza la película y asegura que "hacer terror es un privilegio"

SITGES (BARCELONA), 11 (EUROPA PRESS)

El director Pedro Martín-Calero dirige la cinta de terror sobrenatural 'El llanto', que se proyecta este viernes en el Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya tras conseguir la Concha de Plata a la mejor dirección en el Festival de San Sebastián con su primer largometraje, y con la que ha dicho en rueda de prensa que quiere "modernizar y actualizar" los lugares comunes del cine de género.

En 'El llanto', que está coprotagonizada por Ester Expósito, Mathilde Olivier y Malena Villa, una presencia acecha a Andrea (Expósito), la misma que años antes aterró a Marie (Olivier) y Camila (Villa) sin que nadie las creyera, en una película que aborda temas como la violencia.

Esa voluntad de actualizar y salirse del género más clásico pasa, por ejemplo, según han explicado tanto Martín-Calero como la guionista Isabel Peña --habitual colaboradora de Rodrigo Sorogoyen--, en no explicar "de dónde viene el mal", para que el espectador complete la información y siga buscando tras ver la película.

Martín-Calero ha admitido que "es un riesgo no ir a lo fácil" no explicando, pero que tuvieron claro que querían hacerlo así para que el espectador pensara por si mismo.

Peña ha explicado que existe un background escrito sobre esa presencia, pero que "es más filosófico que concreto", y que quisieron tomar ese riesgo de no explicarlo sobre todo en un momento que se produce tantas películas, series y 'true crimes' pese a que pudiera generar alguna insatisfacción en el espectador.

La guionista ha explicado que primero se escogió el género y luego el tema de la película, y ha destacado que el cine de género es "superfértil, permite hablar de muchos temas sociales sin que se esté notando".

"ACTRIZ MÁS LIBRE Y JUGUETONA"

La actriz Ester Expósito, que ya presentó en Sitges otro título de terror como fue 'Venus', de Jaume Balagueró, ha asegurado que es el género quien le ha encontrado a ella en la profesión, pero que es el tipo de película que le ha encantado desde siempre: "Hacer terror es un privilegio. Es el género que más disfruto".

Expósito ha afirmado que lo que le apasiona de interpretar cine de terror es que la "conecta con una actriz más libre y juguetona" que otro tipo de género, y ha dicho que por su pasión como espectadora siempre ha tenido curiosidad en cómo sería hacer este tipo de filme como intérprete.

Tanto Expósito como Malena Villa han asegurado que ha sido muy fácil y divertido trabajar con Martín-Calero en su debut como director de largometraje, y Villa ha asegurado que "parecía que había rodado toda su vida".

El director ha dicho que ha sido el equipo el que le ha hecho ser mejor realizador, ha citado a la escritora Mariana Enríquez como referente literario por su universo, y, preguntado por su próxima película ha afirmado que está escribiendo: "No es de género, pero hay elementos. Me llama, me sale de dentro y no sé por qué".