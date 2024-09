Pepe Álvarez anuncia su candidatura para dirigir UGT un tercer y último mandato

Ros (UGT de Catalunya) defiende la candidatura: "Queremos que vuelvas a seguir dirigiendo"

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha anunciado este jueves su candidatura para volver a dirigir el sindicato, por lo que éste sería su tercer y último mandato de cuatro años, ya que los Estatutos de la organización limitan a tres mandatos la Secretaría General.

Lo ha dicho este jueves en el Comité Nacional celebrado en la sede del sindicato en Barcelona junto al secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, que le ha mostrado su apoyo: "Queremos que vuelvas a seguir dirigiendo", le ha dicho.

Álvarez ha podido "hablar con muchos compañeros y muchas compañeras del sindicato", sobre todo con dirigentes, lo que le ha llevado a decidir que se volverá a presentar a la reelección en el 44 Congreso Confederal, que se celebrará del 25 al 27 de noviembre en Barcelona.

En declaraciones tras el discurso, ha defendido su tercer mandato: "No me siento nada cansado, no me siento con ningún tipo de cuestión que me impida continuar con un trabajo ilusionante, apasionante".

En este sentido, ha valorado que el momento social y político "requiere de experiencia", y ha abogado por continuar con la línea sindical que han llevado hasta el momento.

"Tenemos una línea de continuidad, que las personas con las que yo he hablado, creen que es prioritaria", y dicho que abordará problemas como las políticas de empleo y el acceso a la vivienda.

DEFIENDE SU CANDIDATURA CON 68 AÑOS

Preguntado por su edad, ha admitido que 68 años "son muchos", pero ha explicado que no es extraño ver a dirigentes de su edad al frente de organizaciones como UGT en el marco del sindicalismo europeo.

Ha detallado que presenta la candidatura con antelación para que los militantes "tengan plena conciencia de que el candidato que se presenta tiene 68 años", y que ellos decidan si es adecuado o no.

"Puede ser que a alguien le parezca que es un exceso por la edad: que la gente del sindicato pueda, de manera muy amplia, ver si esa cuestión es una cuestión que creen que tiene que tener algún tipo de relevancia", ha añadido.

Preguntado por si su candidatura puede generar un mensaje negativo respecto a la edad de jubilación, ha defendido que no le representa "ninguna contradicción, porque el jubilarse o no finalmente es una opción que toma el trabajador".

EX LÍDER DE UGT DE CATALUNYA

Nacido en marzo de 1956 en la localidad asturiana de Belmonte de Miranda, lideró UGT de Catalunya y fue designado por primera vez secretario general de UGT en marzo de 2016, sustituyendo en el cargo a Cándido Méndez, que llevaba 22 años como dirigente del sindicato.

Posteriormente, en mayo de 2021, fue reelegido para un segundo mandato durante el 43 Congreso Confederal de UGT.