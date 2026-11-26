Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a 7 de agosto de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los peritos que evaluaron la afectación psicológica de las dos víctimas de presuntos abusos sexuales en la infancia por parte del que entonces era responsable de la enfermería del colegio Jesuïtes Casp de Barcelona han descartado la fabulación y la exageración de la sintomatología.

Así lo han expresado tanto las dos psicólogas del Equipo de Asesoramiento Técnico Penal (EATP) de Barcelona como los psicólogos propuestos por la defensa este jueves durante la tercera sesión del juicio en la Audiencia de Barcelona al jesuita y exenfermero, para el que la Fiscalía solicita 20 años de prisión por presuntos abusos sexuales a alumnas de entre 6 y 7 años durante las revisiones médicas escolares realizadas entre 2001 y 2002.

Las dos psicólogas del EATP han señalado que una de ellas refirió durante la entrevista que tenía el recuerdo de que todo había pasado muy rápido, que lo vivía con vergüenza y culpa y que presentaba sintomatología postraumática compatible con los hechos denunciados, mientras que los peritos de parte han atribuido sus recuerdos a una "reconstrucción retrospectiva" que podría estar influenciada por el impacto mediático o por el contacto con otras víctimas.

EL MÉDICO

El médico que elaboró el protocolo médico vigente en la escuela en el momento en el que las víctimas sitúan los hechos ha negado que hubiese delegado las revisiones médicas en el enfermero, que sólo podía ocuparse de tareas como medir y pesar a los menores.

Además, ha asegurado que los informes de estos exámenes médicos los firmaba siempre él, si bien no ha podido explicar la existencia de dos documentos con exploraciones genitourinarias sin firmar de 1997, fecha coincidente con hechos denunciados por otras cuatro víctimas y que ya han prescrito: "Es raro", ha reconocido.

Ha señalado que la exploración genitourinaria en el caso de niños de entre 6 y 7 años (la edad que tenían las denunciantes en el momento de los hechos) sí tiene relevancia, porque se pueden detectar problemas como fimosis, pero en el caso de las niñas la exploración es "menor" y meramente visual, sin contacto físico: "No tiene ningún sentido hablar de examen ginecológico, porque es un examen de salud".

Sobre el modo en el que se realizaban las revisiones, ha dicho que cuando exploraba el abdomen de las menores les bajaba ligeramente las braguitas para ver si había vello púbico, pero que no se las quitaba porque hubiese sido "violento" para ellas.

Cabe recordar que durante la primera sesión del juicio ambas víctimas coincidieron en que el acusado (que según el protocolo vigente no podía realizar este tipo de revisiones, que sólo podía realizar el médico) les ordenó que se tumbaran en una camilla, les quitó la ropa interior y abusó de ellas introduciéndoles un dedo en vagina.

"NO HAY INDICACIONES" PARA ESTA EXPLORACIÓN

También han declarado dos médicos forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Catalunya a las que el Juzgado de Instrucción les pidió que hicieran una valoración del protocolo médico escolar vigente en la época de los hechos, aprobado en 1978 y diseñado por el médico que ha declarado como testigo, que ha reconocido que no había terminado la carrera en esa fecha pero que el colegio se lo encargó por su vinculación con el centro.

Ambas han coincidido en que en el caso de las niñas las posibles anomalías genitourinarias se pueden detectar a una edad muy temprana, entre los 30 días desde el nacimiento y los 2 años en exploraciones realizadas por un pediatra, y que a partir de esa edad "no hay indicaciones" de que se realicen más exámenes a niñas de 6 años, pues a diferencia de los niños, no está prescrita esta exploración.

Preguntadas sobre si podría justificarse que un enfermero, en el contexto de una revisión, sin la presencia de un médico, podría palpar la zona vaginal, han referido que "de ninguna manera, y menos en un contexto de una revisión rutinaria, escolar, dirigida a hacer prevención".

TESTIGOS

Este jueves también han declarado dos testigos propuestos por la defensa, uno de ellos profesor del centro entre 1973 y 2015, que ocupó los cargos de profesor, tutor, director de nocturno y vespertino y jefe pastoral.

Este testigo ha señalado que "jamás de los jamases" oyó hablar de ningún problema con el enfermero ni con el médico, tampoco por parte de sus propios hijos, estudiantes del mismo centro educativo en la época de los hechos, si bien ha reconocido que era conocido en el centro que eran sus vástagos, y ha negado que estuviese presente en una reunión en la que se abordaron casos de posibles abusos sexuales a alumnos.

También ha declarado una testigo vinculada a la asociación de antiguos alumnos de Jesuïtes Casp, y cuyas hijas estudiaron en el mismo colegio, que preguntada por la finalidad de las revisiones genitourinarias a las niñas ha dicho que lo desconocía, pero que el pediatra externo también lo hacía y que se trataba de una comprobación visual.

La Fiscalía, que también solicita 35.000 euros de indemnización para cada una de las víctimas, sostiene que estas exploraciones no entran en el marco del protocolo que el centro escolar tenía vigente desde 1978, que establecía la realización de revisiones médicas preventivas con carácter bianual al alumnado que, en cualquier caso, el procesado no podía practicar "bajo ningún concepto".