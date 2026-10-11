Peter Jackson en el Festival de Sitges: "Cada película que haces es como una escuela de cine"

El director Peter Jackson junto al director del Festival de Sitges Ángel Sala y la de la fundación Mònica Garcia - EUROPA PRESS

Dice que le gusta más la fase de guion y montaje que rodar y que su próximo proyecto será un nuevo 'Tintín'

SITGES (BARCELONA), 11 (EUROPA PRESS)

El director neozelandés Peter Jackson, que ha recibido el Gran Premio Honorífico del Festival de Sitges, ha asegurado este domingo sobre el proceso de rodar: "Cada película que haces es como una escuela de cine" donde poder aprender de los errores.

En un encuentro de Sitges Industry, el director de la trilogía de 'El señor de los anillos' ha subrayado que en todas las películas que ha hecho es como si pasase unos cuantos meses estudiando, y ha asegurado le han servido de aprendizaje de sus errores.

Ha enfatizado que rodar una película es un compromiso, es muy difícil y requiere mucho trabajo y que prefiere otros aspectos al rodaje: "Realmente no disfruto la fase de rodaje porque estás expuesto a todo lo que puede salir mal: retrasos bajo la lluvia, sobrepasar el presupuesto, los estudios enfadados... Es muy estresante. Pero me encanta el trabajo de guion y el montaje".

Ha explicado que cada vez que monta una película por primera vez está convencido de que ha hecho la "peor película de la historia", pero que después hay que ir cortando, refinando y moldeando y poco a poco empieza a tomar forma la película que se tiene en la cabeza.

Peter Jackson ha dicho que se debe ser flexible por que la película que se imagina uno al principio no es la que se termina haciendo, ha subrayado que hay que saber adaptarse y que el filme siga su curso, y ha recomendado a los jóvenes cineastas "coger un móvil y grabar una película".

Ha señalado que de pequeño vivió dos grandes experiencias que hicieron que quisiera convertirse en cineasta: la serie 'Thunderbirds' cuando tenía 5 años y ver poco después la película de 'King Kong' de 1933, ambas en televisión.

'EL SEÑOR DE LOS ANILLOS'

Los asistentes al encuentro han preguntado por varias de sus películas, aunque ha sido la adaptación de las novelas de J.R.R.Tolkien la que ha acaparado mayor curiosidad.

Sobre ella, Peter Jackson ha asegurado que cuando encaró el proyecto de 'El señor de los anillos' existían pocas oportunidades de hacer 3 películas al mismo tiempo, sobre todo si en ese momento se tiene poca experiencia, pero ocurrió.

Ha dicho que las películas de la trilogía son "bastante" lo que querían hacer y si no rodaron algunos pasajes del libro es porque la historia no lo necesitaba, ha asegurado que no cambiaría nada de los filmes, y ha considerado fantástica la música que compuso Howard Shore.

Ha recordado que cuando acabó el rodaje de las tres películas, que fue de 288 días, se dijo a si mismo que no lo volvería a hacer, pero cuando surgió el plan de rodaje para las tres películas de 'El Hobbit' volvían a ser 288 días.

NUEVO TINTÍN

Entre sus futuros proyectos, ha explicado que la producción de 'La caza de Gollum' de Andy Serkis está en las últimas semanas de rodaje, y que la próxima película que dirigirá será la segunda parte de 'Tintin' tomando el relevo de Steven Spielberg (como anunció en el Festival de Cannes).

Sobre la serie 'Doctor Who', de la que se declara admirador, ha rememorado que cuando estaba con la producción de 'Tintín: El secreto del unicornio' que dirigió Steven Spielberg, trabajó en ideas con el guionista Stephen Moffat pero "no llegaron a ningún sitio, se disolvieron".