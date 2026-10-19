Pimec propone a Ferran Bel como su representante en el Consejo Económico y Social (CES)

Archivo - Ferran Bel es actualmente representante de Pimec en Madrid.​ - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha propuesto a Ferran Bel como su representante en el pleno del Consejo Económico y Social (CES), dando así entrada a la patronal catalana de pequeñas y medianas empresas en el organismo, según han confirmado fuentes de la patronal a Europa Press y ha avanzado 'La Vanguardia'.

Junto a Bel, que actualmente es representante de Pimec en Madrid, Pimeb (Pime de Baleares) contará con otro asiento en el pleno organismo de diálogo social estatal, en el que están representados sindicatos y la patronal CEOE, que cederá dos de sus asientos a ambas patronales.

Fuentes del Gobierno han explicado que el Gobierno ha iniciado el proceso de renovación de los consejeros del CES cuyos mandatos ya habían caducado, con el objetivo de "actualizar su composición y garantizar la representación de las organizaciones más representativas del ámbito estatal y autonómico".

La entrada de Pimec en el organismo, por lo tanto, será a partir del momento en el que el Ministerio de Trabajo haga los nombramientos oficiales.

A finales de 2025, la patronal envió al Gobierno una carta jurídicamente argumentada para ejecutar la entrada de Pimec en el organismo, tras un decreto ley en mayo del 2024 que reconoció la entrada de las organizaciones empresariales más representativas de las comunidades autónomas y al considerar que ya había pasado tiempo suficiente.