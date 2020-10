La plataforma en línea Téstate inicia una prueba piloto para el cribado de la hepatitis C

Hepatitis C

Hepatitis C - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plataforma en línea Téstate, impulsada por el Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de transmissió Sexual i Sida de Catalunya (Ceeiscat), ha iniciado una prueba piloto con el objetivo de acercar la prueba de detección de la hepatitis C a "grupos especialmente vulnerables", ha informado en un comunicado este martes.

Se prevé que 1.000 personas tomen parte en este estudio --que está dirigido a usuarios de páginas web y de aplicaciones móvil de contactos para hombres gais, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres (GBHSH)-- para "evaluar la efectividad de esta estrategia y poder valorar su implantación" en el resto del Estado.

De hecho, el estudio 'Téstate C Plus' se centra en este colectivo y, en especial, en aquellos que hacen "un uso

recreativo de las drogas", entre los cuales la incidencia por el virus de la hepatitis C es, según la plataforma, especialmente elevada.

Los usuarios del estudio solicitarán, a través de la página web, un kit de auto recogida de una muestra de sangre seca que se enviará --de forma gratuita-- por correo postal al laboratorio de referencia y, cuando el resultado esté disponible, lo podrán consultar por Internet.

La plataforma ofrece la prueba del Sida desde 2018 y ha posibilitado que "más de 3.500 personas tuvieran acceso a hacerse la prueba en casa, de manera confidencial y gratuita", y ahora también ofrecerá la prueba para la hepatitis C.