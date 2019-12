La Policía Local de Sabadell interpone 54 multas por carreras ilegales en un polígono

Publicado 16/12/2019 17:50:26 CET

SABADELL (BARCELONA), 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Sabadell interpuso 54 denuncias, entre el pasado viernes y sábado, por carreras ilegales que detectó en el polígono industrial de Can Roqueta, situado a las afueras del núcleo urbano.

La mayoría de las sanciones --40-- fueron la noche del viernes, cuando se concentraron cerca de 200 vehículos y unas 300 personas: 19 de las multas fueron por conducción temeraria, 15 por exceso de velocidad, cuatro no por no respetar los semáforos, una por no tener la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y la última por no disponer de seguro del coche, según ha informado el Ayuntamiento de Sabadell este lunes en un comunicado.

La noche del sábado, las sanciones fueron 14, siendo 11 por exceso de velocidad --uno de los casos fue penalmente, porque superó los 100km/h--, dos por conducción temeraria y otra por alcoholemia positiva.

El teniente de alcaldesa de Cohesión Territorial, Desarrollo Urbano, Seguridad y Civismo, Jesús Rodríguez, ha afirmado que se trata de una práctica que hacía tiempo tenían detectada, y ha garantizado "la voluntad de actuar, tanto de forma proactiva como también reactiva" y por esta razón, ha enumerado algunas medidas como la colocación de elementos de control de la velocidad en la calzada y cámaras de vigilancia, entre otros elementos.

La Policía Municipal de Sabadell desplegó, durante el fin de semana, un total de seis patrullas y 12 agentes, tanto de paisano como uniformado.