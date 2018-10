Los políticos independentistas presos pedirán la libertad al Supremo tras descartar Alemania la rebelión

Actualizado 13/07/2018 15:58:09 CET

Los cargos electos recurren la suspensión y las defensas aseguran que no habrá pacto

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

El Gobierno confía en la eficacia de la euroorden pese a la decisión del tribunal alemán sobre Puigdemont

Un tribunal alemán autoriza la extradición de Puigdemont sólo por malversación

Las defensas de los políticos soberanistas en prisión preventiva por orden del juez instructor de la causa del proceso soberanista, Pablo Llarena, pedirán la semana que viene al Tribunal Supremo la puesta en libertad provisional de sus clientes tras la decisión del tribunal alemán, descartando entregar al expresidente Carles Puigdemont por rebelión, ya que dicha resolución les refuerza en sus argumentos.

Así lo han explicado en una rueda de prensa conjunta los abogados Xavier Melero (Joaquim Forn), Marina Roig (Jordi Cuixart), Jordi Pina (Jordi Turull, Jordi Sànchez y Josep Rull), Andreu Van den Eynde (Oriol Junqueras y Raül Romeva), Mariano Bergés (Dolors Bassa) y Olga Arderiu (Carme Forcadell).

Asimismo, Jordi Pina ha explicado que a mediodía ha presentado recurso de reforma y subsidiario de apelación ante el juez Llarena contra la suspensión de los cargos electos y que en breve harán lo mismo los otros abogados de electos --Jaume Alonso-Cuevillas y Van den Eynde--.

Van Den Eynde ha valorado que tras analizar la respuesta del tribunal regional alemán sobre Puigdemont todos han coincidido: "No hay ninguna probabilidad de que esto acabe en una condena por rebelión".

Los abogados han explicado que presentarán sendos recursos contra la prisión provisional la semana que viene de manera coordinada para tener más fuerza y en un momento procesal en que el sumario se ha concluido: "No han cometido ningún delito que justifique que estén en prisión", ha asegurado Marina Roig.

Van den Eynde ha valorado que la decisión del Tribunal de Schleswig-Holstein de permitir la extradición de Puigdemont solo por malversación y descartando la rebelión no tiene una repercusión directa en sus procedimientos pero "debería mover a la reflexión".

Para Olga Arderiu, la decisión alemana "sería una buena oportunidad para rebajar los planteamientos" por parte de la Fiscalía, aunque rechazan también el tipo penal de conspiración a la rebelión.

"WIN-WIN"

La respuesta que dé ahora el Supremo, para el abogado de Junqueras y Romeva, puede ayudar a resolver dos problemas y supondría un "win-win": acabar con la situación injusta de los presos y a la vez devolver el prestigio a las instituciones judiciales españolas haciendo un uso de la prisión preventiva más prudente, en sus palabras.

"Esta puerta que nos abre Alemania debería hacer reflexionar en que lo más razonable es que los presos estuvieran en su casa", ha expresado Pina, ya que a priori esta medida cautelar está prevista para casos en que está en riesgo la vida o la integridad física o sexual de las personas.

Al preguntársele por el juicio y la posible entrega de Puigdemont solo por un delito de malversación, Pina ha considerado un "problema muy grave" que pueda sentarse en el banquillo un líder al que le piden cinco años, en alusión a Puigdemont, y otros acusados con penas de más de 20 años.

NEGOCIACIONES

Los abogados defensores han negado que haya ninguna negociación con la Fiscalía y han asegurado que no prevén un pacto, y respecto a sus clientes, Van den Eynde ha sentenciado: "La resolución alemana no allana nada porque no hay canal de negociación ni lo habrá".

Van den Eynde ha afirmado que todos piden la libre absolución de sus clientes y que si es necesario llegarán al Tribunal de Estrasburgo "aunque sea una pena de multa de diez euros".

La abogada Marina Roig ha asegurado que no van a negociar porque no se ha cometido ningún delito, y aún menos si se rebaja de rebelión a conspiración porque defienden que el proceso soberanista fue en todo momento pacífico y que "no se tenía en mente ningún alzamiento".

En la misma línea, el abogado Xavier Melero ha expresado que no hay ninguna negociación por los delitos de rebelión y sedición, ni tampoco malversación ni desobediencia, y que "no hay base para una negociación en condiciones".

Además ha recordado que la nueva fiscal general del Estado, María José Segarra, ha reafirmado oficialmente la gestión de los fiscales del Supremo que llevan el caso y tienen todo su apoyo.

JUICIO JUSTO

Preguntados sobre si consideran que sus clientes tendrán un juicio justo, Xavier Melero ha afirmado: "Pienso que hay una posibilidad de un juicio justo porque si no tengo que abrir una pizzería".

Asimismo, ha considerado que afrontan la llegada del juicio como juristas teniendo la razón técnica de su parte y "con la convicción de la victoria más absoluta".

Sobre la estrategia de Carles Puigdemont, si puede tener incidencia en los procesos en España, Pina ha asegurado que la avalan y que si deciden acudir al Tribunal Constitucional alemán, "bienvenido sea" porque ellos lo que prefieren es que no lo extraditen por ningún delito.