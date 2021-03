Ponsatí, llena "de esperanza y fuerza para librar la siguiente batalla" tras la decisión del PE

BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada de Junts Clara Ponsatí ha garantizado este lunes que el resultado de la votación sobre el suplicatorio que suspende su inmunidad le "llena de esperanza y fuerza para librar la siguiente batalla".

Lo ha dicho en un apunte en Twitter después de que el pleno del Parlamento europeo (PE) haya dado luz verde al suplicatorio del Tribunal Supremo (TS) por el que se suspenderá la inmunidad parlamentaria de Ponsatí; el expresidente del Govern Carles Puigdemont, y el también eurodiputado Toni Comín.

"Todavía no me he vacunado (lo haré cuando me toque) pero hoy me siento más inmune que ayer", ha dicho Ponsatí, en referencia a su inmunidad suspendida y a la vez al coronavirus.