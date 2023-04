El Port de Tarragona celebra la IV Rail Day con más de 200 asistentes

TARRAGONA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha celebrado este martes la IV Rail Day con más de 200 asistentes, los cuales han podido atender las presentaciones de más de una decena de expertos.

Bajo el lema 'Reaching out to Iberia to Europe: challenges and opportunities', el encuentro se ha estructurado en tres bloques temáticos: 'Puertos Secos', 'Europe, challenges and opportunities' y 'Actualidad ferroviaria', informa la entidad portuaria en un comunicado.

El presidente del Port de Tarragona, Saül Garrete, ha inaugurado la jornada, y ha asegurado que "la sostenibilidad y el futuro de la logística marítima pasa, sin duda, por el ferrocarril y por la conectividad con la península y con Europa".

La entidad ha explicado los proyectos que está impulsando para potenciar la intermodalidad "como eje vertebrador en el desarrollo de negocios del Port, desde el punto de vista del crecimiento de tráficos, de la eficiencia y de la sostenibilidad económica, medioambiental y social".

En esta línea, la subdirectora general del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), María Carmen Corral, ha destacado durante su intervención la inversión de 335 millones de euros al sector ferroviario y a la intermodalidad.