El Port de Tarragona participa en las Jornadas del Amoníaco Renovable de AEAR

Imagen de las jornadas - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha participado en la tercera edición de las Jornadas del Amoníaco Renovable para "dar a conocer las líneas de negocio en las que está trabajando vinculadas a la logística de moléculas sostenibles", ha informado este lunes en un comunicado.

El evento, organizado por la Asociación Española del Amoníaco Renovable (AEAR), ha puesto el foco en el desarrollo de una cadena de valor del amoníaco que contribuya a la descarbonización de la industria y el transporte, que reduzca las dependencias exteriores y que refuerce la seguridad en el suministro de materias primas esenciales.

Concretamente, el Port de Tarragona ha participado en una mesa redonda centrada en el papel de los puertos dentro de la cadena de valor del amoníaco renovable, bajo el título 'Infraestructuras, puertos y nuevos usos del amoníaco' y moderada por Enagás.

El coordinador comercial del Port de Tarragona, Jordi Anglès, ha puesto en valor el papel del recinto portuario como socio logístico del "polo petroquímico más grande del sur de Europa".

Anglès ha explicado que la infraestructura funciona además como nodo logístico para el almacenaje y distribución de productos petroquímicos en el resto de Europa, una doble función que hace del puerto "uno de los 'hubs' energéticos de referencia en el Mediterráneo".