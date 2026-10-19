El PP pide que Barcelona sea acusación particular por los disturbios del 1-O y por la vivienda

Archivo - El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, saluda al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha pedido al alcalde Jaume Collboni que el consistorio se persone como acusación particular tras los disturbios que se produjeron en las movilizaciones por los 9 años del 1-O y las protestas por la vivienda y que "reclame a los responsables el coste de los desperfectos".

En un comunicado este lunes, ha asegurado que la manifestación por la vivienda del 5 de octubre se saldó con 30 Mossos d'Esquadra heridos y acabó con la quema de 32 contenedores "y unos daños iniciales en el mobiliario urbano superiores a los 42.000 euros".

Por ello, los populares llevarán a la Comisión de Presidencia, Seguridad y Régimen Interior del próximo miércoles un ruego para reclamar un informe económico desglosado que "permita reconocer el coste total de los daños ocasionados en contenedores, mobiliario urbano, asfaltado, pavimento y otros bienes municipales".