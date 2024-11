Los Premios Lux 2024 premian reportajes sobre una escuela del Líbano y víctimas de abusos sexuales

BARCELONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Premios de Fotografía Profesional Lux 2024 han premiado este jueves el reportaje 'École libanaise' de Jesús Blasco de Avellaneda sobre una escuela del Líbano, y 'Cargar mochilas...' de Pep Ávila sobre víctimas de abusos sexuales en la infancia, en las categorías de Reportaje Documental y Publicidad, respectivamente.

Organizados por la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España, los Premios Lux han recalcado en un comunicado la "fuerza y la cruda realidad" que expresan ambas obras.

La nueva edición de los premios, que han celebrado su XXXII Gala en el Disseny Hub Barcelona, también ha premiado la obra 'Welcome to the paradise' de Manolo Espaliu sobre la realidad residencial en Irán en la categoría de Arquitectura y Urbanismo, y 'Zombi' de Ferran Aguilar Antón sobre el cambio climático, en la categoría de Paisaje y Naturaleza.

'Sola' de Mentxu Álvarez se ha alzado con el premio de Retrato por "retratar el concepto del paso del tiempo" y 'Bellas Artes' de Santiago Cañaveras se ha llevado el Premio Luz Junior.

'La entrada' de Alberto Pérez De La Fuente ha ganado la categoría Reportaje Social; José Luís Lopez de Zubiría se ha llevado el primero premio de la categoría de Bodegón con 'Cayena, ajo y cebolla", y Jacobo Gayo y Claudio García, el de Moda y Belleza con 'Compañía Fantástica Mini-Summer'.