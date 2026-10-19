Los Premios ODA se celebrarán "por primera vez" en Barcelona este 15 de diciembre

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BARCELONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los premios del Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales (ODA) se celebrarán "por primera vez" en Barcelona, en la sala La Paloma, este 15 de diciembre, informa la Conselleria de Igualdad y Feminismo de la Generalitat en un comunicado este lunes.

Cuentan con la colaboración de la Generalitat y son una "celebración de la diversidad en el sector audiovisual", ya que desde 2020 reconocen las buenas prácticas del sector y las producciones inclusivas; y ya se pueden presentar las candidaturas a través de la web de ODA.

Este año se estrenan tres categorías nuevas: el premios DAMA al Mejor guion, el premio DAMA a la Mejor dirección y el premio a la Mejor interpretación, que se suman a los galardones de Mejor ficción, Altavoz a la diversidad, Mejor creación en nuevos medios y Persona del año.