Protecció Civil simula un accidente con 5 heridos en el túnel de la C-25 en Joanet (Girona)

Simulacro en el túnel de Joanet en la C-25 - PROTECCIÓ CIVIL

GIRONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat y la Conselleria de Territorio han organizado la madrugada de este miércoles un simulacro de accidente en el túnel de Joanet (Girona) de la C-25 con 5 personas afectadas, cuyo ejercicio ha servido para poner a prueba el Pla d'Autoprotecció (PAU) de la infraestructura, homologado en 2023.

Se ha simulado el choque entre dos vehículos dentro del túnel y el ejercicio se ha llevado a cabo entre las 23.00 y las 02.00 horas, lo que ha obligado a desviar el tráfico hacia Arbúcies y Hostalric (Girona), según un comunicado de Protecció Civil.

Han participado 8 dotaciones de los Bombers de la Generalitat, equipos del SEM, patrullas de los Mossos d'Esquadra y personal de Protecció Civil.