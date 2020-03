Protección Civil asegura que "cada vez se producen menos actitudes irresponsables"

BARCELONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El subdirector de Coordinación y Gestión de Emergencias de Protección Civil de la Generalitat, Sergio Delgado, ha declarado que, a medida que avanza el periodo de estado de alarma por el coronavirus, "la gente va interiorizando la situación", por lo que cada vez se producen menos actitudes irresponsables.

En una entrevista a TV3 este domingo recogida por Europa Press, Delgado ha afirmado que, aun así, es necesario reducir el margen residual de gente que no termina de ser consciente: "Creemos que es imposible que alguien no conozca la situación, no lo podemos relacionar con una falta de información", y ha recordado que saltarse el confinamiento es sancionable económicamente.

"Las personas que incumplen la norma acaban afectando a personas que tienen una necesidad justificada de estar en la calle", y ha explicado que las acciones de la ciudadanía en estos momentos no son individuales, sino que afectan a toda la sociedad.

Ha reclamado medidas más contundentes que lleven a una suspensión de todas las actividades y que solo se permita la movilidad para los servicios esenciales: "Continuamos pensando que esto es lo que necesitamos, mantenemos este criterio".

En cuanto al documento de autorresponsabilidad que ha presentado la Conselleria de Interior esta semana para que quienes salgan a la calle indiquen por qué están rompiendo el confinamiento, ha recordado que no es obligatorio, pero que lo consideran positivo porque ayuda a la policía y a que las personas identifiquen qué actividades están autorizadas.

Ha recordado que habrá controles de los Mossos d'Esquadra y de Policía Local en varios puntos de Catalunya para asegurar que la movilidad que se haga sea la esencial, y ha opinado que aquellas personas que han viajado a segundas residencias han demostrado "una alta irresponsabilidad y han hecho un gesto muy insolidario".