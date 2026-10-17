Protección Civil de Catalunya enviará un ES-Alert a 7 comarcas y pide precaución ante las lluvias

Un hombre en una frutería - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Protección Civil de la Generalitat enviará dos mensajes ES-Alert a las 7 comarcas que están en aviso rojo este sábado por lluvias localmente torrenciales para recomendar precaución a la ciudadanía y limitar la movilidad.

En una rueda de prensa desde la Conselleria de Interior, el subdirector de prevención de Protección Civil, Joan Ramon Cabello, ha explicado que se enviará un primer aviso a las comarcas del Maresme, Vallès Oriental y la Selva, que esperan lluvias de 14 a 20 horas.

El segundo aviso será para las comarcas del Barcelonès, Baix llobregat, Garraf y Vallès Occidental, donde se prevé que las lluvias sean más intensas entre las 20 horas y las 2 de la madrugada de este domingo.

La jefa del equipo de predicción y vigilancia del Meteocat, Clara Brucet, ha advertido que las lluvias podrían ser localmente torrenciales y dejar acumulados importantes, aunque no se prevé que sean tan extensas como las de hace 2 semanas.

Sobre la dana que se prevé que llegue a España el lunes, Brucet ha dicho que "Catalunya queda un poco al margen" pero que seguirán pendientes de cómo evoluciona.