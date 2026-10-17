Protección Civil envía un Es-Alert a 4 comarcas de la costa central catalana por las lluvias

Archivo - Vecinos de Barcelona pasean bajo la lluvia - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Protección Civil de la Generalitat ha enviado este sábado sobre las 16.15 un Es-Alert a las comarcas del Barcelonès, Vallès Occidental, Baix Llobregat y Garraf (Barcelona) ante la previsión de fuertes lluvias desde las 20 horas hasta las 2 de la madrugada del domingo.

"Extremad precauciones en la movilidad y en actividades en el aire libre. No os acerquéis a zonas inundables", han pedido las autoridades en el mensaje.

En caso de emergencia, Protección Civil ha pedido a la población que contacte con el teléfono 112.