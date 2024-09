Un proyecto coordinado por la UdG potenciará la educación superior en Somalia, Etiopía y Kenia

Tiene una duración de 24 meses y la próxima jornada de trabajo será en Girona



GIRONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proyecto internacional Impactful, Inclusive, Integrated Higher Education in Eastern Africa (3is), que coordina la Universitat de Girona (UdG), pretende potenciar las instituciones de educación superior en regiones periféricas de Somalia, Etiopía y Kenia, a través de un "enfoque innovador" de creación de capacidades.

La iniciativa está formada por un consorcio que integran la UdG y las organizaciones no gubernamentales Youthmakers Hub (YMH) de Grecia y la Rural Agency for Community Development and Assistance de Kenia.

También se incluyen 8 universidades: la Panteion University de Grecia; la Kenyatta University, la Garissa University y la Turkana University College de Kenia; la University of Gondar y la Debark University de Etiopía; la Puntland State University y The University of Hargeisa de Somalia.

El consorcio está financiado por la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura (Eacea) de la Comisión Europea y el proyecto está dentro del plan Erasmus+ KA2.

Este programa permite a las universidades africanas participantes diseñar instrumentos de política universitaria y planes de acción centrados en la internacionalización, la inclusividad, la innovación educativa, "la excelencia académica, la colaboración con la industria y la sociedad y la integración regional".

JORNADAS DE TRABAJO

La iniciativa tiene una duración de 24 meses y ofrece a las universidades participantes la oportunidad de ganar experiencia y "avanzar en ámbitos clave de la educación superior", además de iniciar colaboraciones y movilidades académicas con instituciones de más experiencia.

El proyecto ya ha llevado a cabo tres jornadas de trabajo --la primera fue en marzo en Nairobi (Kenia) y la segunda y tercera en mayo en Addis Abeba (Etiopía)-- y la cuarta jornada será del 20 al 24 noviembre en Girona.