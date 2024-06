Un proyecto escolar de la Associació Setem, XV Premio Europeo de la Prevención de Residuos

BARCELONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Curses escolars contra els residus' de la Associació Setem ha ganado el XV Premio Europeo de la Prevención de Residuos, y el reconocimiento se entregó el martes en Marsella (Francia) por el acto 'The transition we want for the future we need!' de ACR Plus.

Según un comunicado de la Conselleria de Acción Climática de la Generalitat este miércoles, el proyecto contó con 16 escuelas --8 de Barcelona y 8 de Rubí (Barcelona)-- que compitieron para recoger, reparar y reutilizar residuos textiles y dispositivos eléctricos y electrónicos.

Con este proyecto se consiguió recoger un total de 4,7 toneladas de textil en Barcelona y 11.000 aparatos eléctricos y electrónicos en Rubí; y, por otro lado, la campaña 'Mercat Zero Envasos' del Ayuntamiento de Mollet del Vallès (Barcelona) ha quedado finalista.