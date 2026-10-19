El PSC acusa a Feijóo y Abascal de compartir posiciones e ir contra Catalunya: "El PP es Vox"

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret - EUROPA PRESS

BARCELONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha acusado este lunes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al de Vox, Santiago Abascal, de compartir mensajes, posiciones y de ir contra Catalunya: "Ahora el PP es Vox".

En rueda de prensa, ha defendido que en las elecciones generales del 29 de noviembre sólo hay dos opciones posibles para gobernar: "O un Gobierno presidido por Pedro Sánchez o un Gobierno de Feijóo y Abascal. Está claro que esta pareja, que ya ha venido para quedarse, ostenta vínculos y solo pueden ir juntos".

Según Moret, Feijóo insiste cada día con sus propuestas en ir contra Catalunya en diversos ámbitos, también en el lingüístico: "Hablar de una Catalunya pagada es ir contra Catalunya. Y volver a cuestionar la lengua es ir contra Catalunya", ha lamentado.

"Estamos cansados que, en cualquier campaña, el anticatalanismo es un elemento usado por la derecha y la ultraderecha como arma electoral", ha subrayado.

A su juicio, el contrato de Feijóo con España se evidencia que quiere "la confrontación con Catalunya, la liquidación de las pensiones y el desmantelamiento de los servicios públicos", y cree que ello también lo defienden desde Aliança Catalana.

También ha aprovechado para emplazar a Junts a pensar cuáles quieren que sean sus compañeros de viaje "porque PP Y Vox van contra los derechos y las necesidades de los catalanes".

Al preguntársele por el fracaso de las negociaciones para hacer una candidatura de izquierdas, ha manifestado su respeto por lo ocurrido pero defiende que, desde una lógica progresista, "sólo la unidad de las izquierdas puede hacer frente a PP Y Vox, a la ofensiva de la derecha y la ultraderecha".

MONTSE MÍNGUEZ

Sobre la dimisión de la hasta hace poco portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha expresado también su respeto por la decisión de una persona que, según Moret, era una gran trabajadora y que defendía los planteamientos socialistas y los derechos y libertades de los ciudadanos.

"En política no todo vale. Ha sido víctima de un ataque furibundo de mucha gente que puede que debería dar ejemplo", ha sostenido Moret, tras reivindicar que toda la trayectoria política y personal de Mínguez ha estado marcada por la coherencia.

Para la portavoz socialista, con la dimisión puso por delante los intereses colectivos a cualquier otra consideración, un ejemplo "que no se encuentra en otros sitios".