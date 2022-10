El PSC acusa al PP de "mezclar carpetas" y buscar excusas para no renovar el CGPJ por la sedición

Critica también a ERC por vincular PGE y reforma de la sedición: "Cada cosa en su momento"

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSC-Units en el Parlament, Alícia Romero, ha acusado al PP de "mezclar carpetas" y de buscar excusas para no renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la apuesta del Gobierno central de reformar el delito de sedición.

"Si es importante renovar el CGPJ, hagámoslo. Ya había un acuerdo cerrado y, si era bueno el martes, ¿por qué no lo es hoy? Parecen excusas del PP para seguir dañando la democracia en España, y esto no hace ningún bien a nadie", ha advertido Romero preguntada en rueda prensa este viernes.

Considera que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no aguanta la presión de la derecha más reaccionaria que tiene en su partido, la presión mediática y judicial y ha parado la negociación" por lo que, si no la hubiera suspendido por la reforma del delito de sedición, lo habría hecho por otro motivo, según ella.

La dirigente socialista se ha reafirmado en la defensa de la reforma del Código Penal y el delito de sedición: "Es un convencimiento que tiene el Gobierno de España, el PSOE y el PSC, y trabajaremos en este sentido. Pase lo que pase no cambiará nuestra postura. ¿Es más difícil sin el PP? Veremos".

Así, ha apostado por trabajar para reunir los apoyos suficientes para homogeneizar este delito con la legislación del entorno europeo y, sobre que Jaume Asens (UP) vea más lejos la reforma, ha dicho: "Más lejos no sé si está, dependerá de todos nosotros, y me gustaría ser positiva y pensar que no, que la propuesta se trabajará para que esté más cerca cada día".

PRESUPUESTOS

Ha asegurado que, además del PP, también ERC mezcla carpetas: el PP vincula la renovación del CGPJ a la sedición, y los republicanos relacionan los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a la reforma de este delito, según ella: "Cada cosa en su momento y en su lugar".

De cara a la reunión que mantendrán este mismo viernes el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el primer secretario del PSC, Salvador Illa, Romero ha dicho que no esperan mucho del encuentro y ha recordado que reiterarán a Aragonès su disposición a negociar los Presupuestos catalanes de 2023.

Preguntada por si cree que Aragonès tiene la voluntad de negociar las cuentas con el PSC, ha recordado que hace tres semanas que Junts salió del Govern y el presidente todavía no había citado al jefe de la oposición: "No tener prisa hace que igual no tengan voluntad. Veremos si resolvemos hoy esta duda y podemos saber realmente si quieren o no aprobar Presupuestos para el año que viene".

Tras insistir en que los socialistas no votarán "gratuitamente" unas cuentas que el Ejecutivo de Aragonès no haya negociado con el PSC, ha destacado que el 'Govern alternatiu' de Illa ha aprobado un documento con propuestas para favorecer la emancipación juvenil, que incluyen invertir 100 millones en 2023 para construcción y otros 40 para tanteo y retracto para viviendas para este colectivo.

Romero, que ha sostenido que la eficacia de otras medidas como la contención de precios de alquiler "no está demostrada", ha explicado que también han abordado en la reunión el viaje de Illa a Bruselas, donde se han reunido con tres comisarios europeos y han constatado que Catalunya debe apostar por ser influyente en la UE, ha dicho.