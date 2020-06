El PSC exige a JxCat y ERC acordar políticas: "Si no, que convoquen elecciones"

Critica la externalización del rastreo de casos de coronavirus y pide explicaciones a Vergés

BARCELONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria del PSC, Eva Granados, ha acusado este lunes a los socios del Govern, JxCat y ERC, de hacer campaña electoral diaria en lugar de acordar políticas ante la crisis por el coronavirus: "Que se pongan de acuerdo y, si no, que convoquen elecciones", ha aseverado.

"En lugar de hacer campaña electoral y mostrarse desleal con quien trata de gestionar la pandemia, lo que necesitamos es que Catalunya tenga un Govern efectivo y, si no, una convocatoria electoral", ha agregado la también portavoz socialista en el Parlament en rueda de prensa.

Exige que el Govern "abandone la queja, diga cuándo piensa convocar elecciones y, mientras no lo haga, que gobierne", y ha dicho que justificar un aplazamiento electoral con la pandemia tendría sentido si otras Comunidades Autónomas no hubieran convocado comicios y si el Govern afrontara la crisis, pero cree que no es el caso.

Granados ha destacado el hecho de que la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, haya planteado modificar el contrato de 17 millones acordado desde la Conselleria de Salud de Alba Vergés, y ha pedido explicaciones sobre esta decisión: "No lo entendemos, pero está claro que en su Consell Executiu tampoco se entiende".

Ha criticado que la Conselleria externalice el rastreo de casos positivos de coronavirus a una filial de Ferrovial por estos 17 millones de euros, y en cambio prevea "sólo" 4,5 millones para reforzar la atención primaria, porque considera que lo adecuado es fortalecer los servicios públicos, los ambulatorios y los centros de atención primaria (CAP).

Budó ha destacado en una entrevista de Ser Catalunya recogida por Europa Press que se trata de una ampliación de un contrato que la empresa ya ganó por concurso --del servicio telefónico del 061--, y ha pedido escuchar a la comunidad médica, contraria a esta decisión: "Pido que les escuchemos, que hablemos y, si es necesario, modifiquemos lo que se tenga que modificar".

CONSELL NACIONAL

Granados ha destacado que, con la entrada en la fase 2, han abordado la reanudación de los procesos y de los congresos de diversas federaciones socialistas que quedaron pendientes y que se celebrarán entre junio y julio, tras lo que reunirán a su Consell Nacional el 12 de julio.

Ha resaltado que están focalizados en el "plan catalán para la reconstrucción" tras la crisis sanitaria, y ha confiado en que el Parlament active rápidamente los procesos para constituir la comisión de estudio aprobada por el pleno con apoyo de todos los grupos excepto la CUP, que se abstuvo.

Considera imprescindible que todos los grupos de la Cámara catalana se pongan de acuerdo con las comparecencias de la comisión, y ha avanzado que los socialistas pedirán que los sindicatos más representativos, las patronales y entidades municipales "sean los primeros" en acudir.