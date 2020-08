El PSC pide al Govern presentar "próximamente" la modificación de los Presupuestos

BARCELONA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSC en el Parlament Alícia Romero ha instado este viernes al Govern a presentar "próximamente" una propuesta de modificación de los Presupuestos de la Generalitat de este año para cumplir así con resoluciones aprobadas en el Parlament.

"Necesitamos un Govern transparente, que dialogue y presente una modificación presupuestaria para 2020 próximamente, cumpliendo así las resoluciones que se aprueban en el Parlament", ha destacado en un comunicado.

Según Romero, el Estado ha transferido a Catalunya, hasta el 30 de julio, más de 3.450 millones de euros, que corresponden a la liquidación definitiva de 2018 del sistema de financiación autonómico y al primer tramo del Fondo Covid estatal.

"Con los recursos recibidos no es comprensible que hayamos dejado a miles de niños sin becas comedor, que no haya garantizado aún los fondos Feder para proyectos de investigación, que no se haya creado un fondo para los ayuntamientos y que aún haya centros de atención primaria cerrados", ha apuntado.

Por ello, cree que el Govern debe presentar la modificación de las cuentas teniendo en cuenta los nuevos ingresos, y ha recordado que hay resoluciones aprobadas en el Parlament que instan al Govern a presentar en el pleno del 8 y 9 de septiembre una propuesta de modificación presupuestaria tratada previamente con los grupos y los agentes sociales y económicos.