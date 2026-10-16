El PSC sitúa a Hereu, Montalvo, Lamuà y Morón al frente de sus listas en Catalunya

Archivo - Fachada de la sede del PSC, a 9 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España).- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell Nacional del PSC ha aprobado este viernes las listas de Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida, de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, con los cabezas de lista respectivos Jordi Hereu, Ione Montalvo, Marc Lamuà y Cristina Morón (tras la renuncia de Montse Mínguez).

"Salimos a ganar las elecciones", ha expresado el presidente de la Generalitat y primer secretario del partido, Salvador Illa, en su intervención al inicio del Consell Nacional Extraordinario que ha confirmado las listas, y ha advertido de que solo hay dos opciones: la continuidad de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, o que el PP llegue a la Moncloa en coalición con Vox.

Hereu, por su parte, ha defendido que el PSC es "la opción más clara, más nítida para derrotar a la derecha y en la extrema derecha en las próximas elecciones", en un momento en que el progreso económico, los derechos sociales y el valor de la convivencia, ha dicho, están bajo amenaza.

Hereu, Montalvo y Morón se estrenarán en estos comicios como cabeza de lista, mientras que Lamuà repite respecto a 2023, en que el PSC ganó las elecciones en Catalunya venciendo en todas las provincias catalanas con un total de 19 diputados de 48.

La confección de listas se ha visto condicionada, en Lleida, por la renuncia este mismo viernes de Montse Mínguez, que ha anunciado que da "un paso atrás" en plena polémica por la actividad inmobiliaria de su pareja, cuestión sobre la que públicamente no se han pronunciado ni Illa ni Hereu en sus discursos en el Consell Nacional.

BARCELONA

El ministro de Industria y Turismo Jordi Hereu encabezará la lista por Barcelona; Hereu fue alcalde de Barcelona entre 2006 y 2011, y es la primera ocasión que se pone al frente de la lista al Congreso tras haber sido escogido ministro en 2023.

La número 2 de la candidatura será la actual secretaria de Estado de Cooperación y exportavoz en el Parlament, Eva Granados, y le acompañarán el actual diputado José Zaragoza (3); la concejal de Santa Coloma de Gramenet Belinda Morillo (4), y el actual diputado Francisco Aranda (5).

También formarán parte de la lista la concejal de Terrassa Rosa Sanz (6); el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto (7); y la subdelegada, Mari Carmen Garcia-Calvillo (8); y los diputados Arnau Ramírez (9), y Andrea Canelo (10).

En el Senado, encabezará la lista por Barcelona la exministra y presidenta de Paradores, Raquel Sánchez; y le acompañarán Gabriel Colomé y Cristobalina Albéndiz.

TARRAGONA

En Tarragona, la gerente del Hospital Joan XXIII, Ione Montalvo, encabezará por primera vez las listas de los socialistas en esta demarcación, y tomará el relevo de Valle Mellado como cabeza de lista, que la lideró en 2023 y no repetirá.

El actual diputado en el Congreso Andreu Martín repetirá como número 2, y le seguirán la concejal de Vandellòs Núria Ortíz (3), el sindicalista de UGT Joan Llort (4), la socialista de Terres de l'Ebre Montse Latorre (5) y el alcalde de Bonastre, David Pulido (6).

En la Cámara Alta, repetirá el actual senador Manel de la Vega en el primer puesto, y le acompañarán la jefa de sección de políticas de igualdad del Ayuntamiento de Tarragona, Montse García, y el concejal de Cunit Xavi Lorenzo.

GIRONA

En Girona el PSC sitúa de nuevo al frente de la lista a Marc Lamuà, actual diputado en el Congreso, igual que hizo en 2023, y también le acompañará, como entonces, la también diputada Blanca Cercas.

El tercer puesto será para el empresario Larbi Hlal Boutir (3), y le seguirán la concejal de Palamós Yolanda Aguilar (4), el candidato a la alcaldía de Olot, Joan Manel Robles (5) y la concejal de Lloret de Mar Carme Retamero (6).

En el Senado, el alcalde de Portbou, Gael Rodríguez, será el cabeza de lista, seguido de la actual senadora y exalcaldesa de Vilafant Consol Canteny, y el concejal de Salt Moisés Tomàs.

LLEIDA

La tercera teniente de alcaldía de Lleida, Cristina Morón, será la líder del PSC en la lista de Lleida, tras la renúncia de Montse Mínguez de este mismo viernes.

Hará tándem con Amador Marqués, también diputado en el Congreso esta pasada legislatura, y le seguirán la alcaldesa de Balaguer, Lorena González, que ocupará el tercer puesto de la candidatura, y Xavier Oriol Granado irá de 4 en la lista.

En la lista del Senado, irán el alcalde de Cervera y actual senador Jan Pomés, la también senadora Pasión Gador y Carlos Trinidad.

EL PSC, CLAVE PARA RETENER LA MONCLOA

Replicar el buen resultado del PSC en las generales en Catalunya en 2023 se presume clave para que los socialistas puedan mantenerse en La Moncloa tras el 29 de noviembre.

Hace menos de 4 años el PSC, entonces con Meritxell Batet al frente, lograron 19 diputados, el mejor resultado del partido en unas generales desde 2008, cuando con Carme Chacón al frente lograron su mejor resultado histórico, con 25.

En 2023 ganaron en todas las demarcaciones y obtuvieron 13 de los 32 escaños en el Congreso por Barcelona, 2 de 6 en Girona y Tarragona y 2 de 4 en Lleida.

En el Senado, ganaron 3 de los 4 escaños en las 4 provincias, es decir, 9 de los 12 senadores catalanes, por 3 de ERC y 1 de Junts.