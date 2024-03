Publican el ensayo de James Baldwin 'La próxima vez el fuego' por primera vez en castellano

BARCELONA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La editorial Capitán Swing publicará por primera vez en castellano el ensayo 'La próxima vez el fuego' del escritor y activista por los derechos civiles James Baldwin (Nueva York, 1924 - Saint-Paul de Vence, 1987), con motivo del centenario de su nacimiento.

El racismo, la identidad sexual y la religión son algunos de los temas que trata Baldwin en un libro de 80 páginas que saldrá a la venta el 11 de marzo y que condensa el ideario de quien está considerado como uno de los referentes de la literatura estadounidense de los años 50 del pasado siglo.

Nacido en el barrio de Harlem, hijo de madre soltera con problemas económicos y homosexual, tuvo una relación turbulenta con su padre adoptivo, un predicador que influiría en la compleja relación de Baldwin con la religión.

EVERS, LUTHER KING Y MALCOLM X

En 1948 se trasladó a Francia para huir del racismo norteamericano y codearse con la intelectualidad europeas; a su regreso, mantuvo amistad con Medgar Evers, Martin Luther King y Malcolm X, cuyos asesinatos le causaron un gran daño emocional que le llevó a regresar de nuevo a Francia.

De todo ello escribe el autor en 'La próxima vez el fuego', dividido en dos partes, una primera titulada 'Tembló mi celda. Carta a mi sobrino en el centésimo aniversario de la emancipación', donde explica lo que significa para un joven ser negro en Estados Unidos, y la segunda, 'A los pies de la cruz. Carta desde una región de mi mente", sobre esclavitud y racismo.

Baldwin escribió 'La próxima vez fuego' en 1963, el mismo año de la Marcha sobre Washington: "El hombre negro ha operado en el mundo del blanco como una estrella fija, un pilar inamovible y, ahora que van saliéndose de su sitio, la tierra y el cielo tiemblan hasta los cimientos. Pero tú no tengas miedo", escribe.

RUSIA, ISRAEL Y VIOLENCIA POLICIAL

El pulso con Rusia en tiempos de la guerra fría, las relaciones de Estados Unidos con Israel o la violencia policial contra los negros son temas abordados por el escritor plenamente vigentes: "He acabado en sótanos policiales con bastante frecuencia y he visto, oído y soportado los secretos de mujeres y hombres blancos desesperados que sabían que estaban a salvo conmigo, pues, por mucho que hablara, nadie me creería"

Además de Capitan Swing, otras dos editoriales independientes recuperan textos de Baldwin con motivo del centenario de su nacimiento: Sexto Piso publica la novela 'El cuarto de Giovanni' --que ya había sido publicada anteriormente en castellano--, obra que Trota Libros lanza en catalán como 'L'habitació d'en Giovanni'.