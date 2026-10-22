Puente pide votar el 29N para "parar al fascismo" y evitar 4 años de protestas en la calle

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha pedido a los ciudadanos que vayan a votar a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para "parar al fascismo" y evitar estar 4 años protestando en la calle.

Lo ha dicho este jueves en rueda de prensa tras reunirse con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en un encuentro en el que también han participado la consellera de Territorio, Sílvia Paneque; el consejero delegado de Rodalies, Òscar Playà; el presidente de Renfe, Álvaro Fernández, y el presidente de Adif, Luis Pedro Marco.

Puente ha dicho que en las elecciones "hay una oportunidad para parar el fascismo, que es el voto", y ha dicho que es mejor que cualquier manifestación que se pueda hacer.

"Nos evitaremos estar 4 años de tener que salir a la calle a protestar por las cosas malas que pasarán sin duda si gobiernan", ha dicho, en referencia a PP y Vox.

El ministro ha insistido en que es "mejor tener que salir un día que 4 años" y votar en las elecciones.