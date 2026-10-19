El Puerto de Barcelona incrementa un 1% interanual su tráfico de mercancías hasta septiembre

Imagen de contenedores en el Puerto de Barcelona - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tráfico de mercancías en el Puerto de Barcelona ha aumentado un 1% interanual entre enero y septiembre, hasta 52,8 millones de toneladas, con especial crecimiento del tráfico de contenedores de importación y de automóviles, informa el puerto en un comunicado este lunes.

El tráfico total de contenedores, por su parte, se ha situado en los 2,82 millones de TEUs, con un alza del 7,1% de los de importación, mientras que las exportaciones se han reducido en un 7,2%.

El tráfico de automóviles ha aumentado un 2,7% en los nueve primeros meses, hasta las 541.565 unidades, impulsado por el crecimiento de las importaciones (+18,6%), que suman un total de 163.289 unidades, de las cuales el 60% son vehículos eléctricos o híbridos.

Los líquidos a granel también han registrado un incremento del 2,2% de los volúmenes de tráfico hasta septiembre, hasta sumar 12,5 millones de toneladas en los nueve primeros meses, una categoría en la que destacan los productos químicos (+51,1%) y biocombustibles (+39,9%), mientras que los sólidos a granel han registrado un descenso del 2,9%, hasta 2,9 millones de toneladas.

Respecto al movimiento de pasajeros, se han producido 4,8 millones de movimientos, un 4,5% más que el año anterior, de los cuales 1.518.655 corresponden a pasajeros de ferrys y 1,89 millones son cruceristas.