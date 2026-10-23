Puigdemont celebra la amnistía a los CDR: "Llega muy tarde y después de un sufrimiento injusto"

Archivo - El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, realiza una declaración institucional, a 6 de octubre de 2026, en Waterloo (Bélgica). - Belga - Europa Press

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha celebrado que la Audiencia Nacional haya aplicado la Ley de Amnistía (AN) al caso de los 12 miembros de los Comitès en Defensa de la República (CDR) investigados por presunto terrorismo en el marco de la 'Operación Judas': "Una gran noticia, que llega muy tarde y después de un sufrimiento injusto".

En un mensaje en 'X' este viernes recogido por Europa Press, ha afirmado que este caso ha estado rodeado de un linchamiento mediático obsceno y de una vulneración flagrante de derechos fundamentales: "Me alegro de que se haya cerrado finalmente un caso tan sensible y tan malintencionado (empezando por el nombre de la operación, claro)".

Este viernes, la Audiencia Nacional ha archivado la causa a los procesados por un presunto delito de terrorismo, al aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avaló la de la ley de amnistía al 'procés', declarando el sobreseimiento libre de las actuaciones "por extinción de su responsabilidad penal".