Puigdemont celebra que el TS aplique la amnistía aunque sea "tarde y refunfuñando"

El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, tras realizar una declaración institucional, a 6 de octubre de 2026, en Waterloo (Bélgica). El TS ha acordado levantar las medidas cautelares contra el líder de Junts una vez conocida la decisión de - Belga - Europa Press

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha celebrado que el Tribunal Supremo (TS) haya resuelto aplicar la amnistía, aunque lo haya hecho "arrastrando los pies, tarde y refunfuñando".

En un mensaje en 'X' este martes recogido por Europa Press, Puigdmeont ha asegurado que se alegra "mucho" porque se les aplique al líder de ERC, Oriol Junqueras; el secretario general de Junts, Jordi Turull, y los exconsellers republicanos Raül Romeva y Dolors Bassa.

"El Supremo no tiene más remedio que firmar la capitulación. Han dedicado tiempo, recursos y capacidad de inventiva para evitarla, pero la amnistía llegará a todo el mundo", ha subrayado.