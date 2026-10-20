Puigdemont celebra que el TS aplique la amnistía aunque sea "tarde y refunfuñando"

El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, tras realizar una declaración institucional, a 6 de octubre de 2026, en Waterloo (Bélgica). El TS ha acordado levantar las medidas cautelares contra el líder de Junts una vez conocida la decisión de
El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, tras realizar una declaración institucional, a 6 de octubre de 2026, en Waterloo (Bélgica). El TS ha acordado levantar las medidas cautelares contra el líder de Junts una vez conocida la decisión de - Belga - Europa Press
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Publicado: martes, 20 octubre 2026 13:47
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BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha celebrado que el Tribunal Supremo (TS) haya resuelto aplicar la amnistía, aunque lo haya hecho "arrastrando los pies, tarde y refunfuñando".

En un mensaje en 'X' este martes recogido por Europa Press, Puigdmeont ha asegurado que se alegra "mucho" porque se les aplique al líder de ERC, Oriol Junqueras; el secretario general de Junts, Jordi Turull, y los exconsellers republicanos Raül Romeva y Dolors Bassa.

"El Supremo no tiene más remedio que firmar la capitulación. Han dedicado tiempo, recursos y capacidad de inventiva para evitarla, pero la amnistía llegará a todo el mundo", ha subrayado.

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