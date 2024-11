Puigdemont defiende el 9N como respuesta a "décadas de menoscabo a la voluntad democrática"

BARCELONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha reivindicado el proceso participativo del 9N de 2014 en su décimo aniversario y ha asegurado que fue "una respuesta contundente a décadas de menoscabo a la voluntad democrática del pueblo catalán".

En un mensaje en su cuenta en X, recogido por Europa Press, Puigdemont ha dicho que España "no escuchó y respondió con represión" al 9N, pero ha opinado que, en sus palabras, las costuras están rotas desde entonces.

"En 10 años no sólo no han reparado el error que cometieron con el Estatut sino que se han encargado de demostrar que no tienen ninguna propuesta para el futuro de nuestro país que no sea quedarnos en lo que eufemísticamente llaman 'normalidad' por no tener que decir: 'es lo que hay, y todavía gracias", ha criticado.