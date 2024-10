Puigdemont: Junts ejerce en Madrid "el papel" que Illa no hace reclamando dinero para los catalanes

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha defendido este miércoles que Junts ejerce en Madrid --en el Congreso-- "el papel" que, a su juicio, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa no hace, que es reclamar dinero para los catalanes.

Lo ha dicho en unas jornadas de trabajo del grupo de Junts en el Parlament en Waterloo (Bélgica), donde ha apuntado que su propuesta de repartir a tercios en el marco de la negociación del techo de gasto responde a que "ayuntamientos y comunidades autónomas tengan más dinero".

"Tenemos una gran responsabilidad en Madrid. Y la tenemos que saber aprovechar en beneficio de todos los catalanes", ha sostenido.

Así, ha afirmado que los principales beneficiaros serían Illa y alcaldes de ciudades como Barcelona, liderada por el socialista Jaume Collboni: "Nosotros no gobernamos ninguna comunidad autónoma, ni tenemos ningún gran ayuntamiento, excepto Sant Cugat, que se pueda beneficiar".

"Sabe muy mal que lo tengamos que hacer nosotros y no lo haga el presidente de mi país. Sabe muy mal que prime el interés del partido, de no molestar al PSOE, y no el interés de los catalanes. Pero para eso está Junts", ha concluido Puigdemont, que ha llamado al partido a ser útil a Catalunya.