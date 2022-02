Puigdemont responde a Borrell que nunca se ha escondido y le acusa de tener el "orgullo herido"

BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat y eurodiputado Carles Puigdemont ha respondido al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que nunca ha estado en un maletero ni se ha "escondido".

En un hilo de tuits recogidos este lunes por Europa Press, ha contestado así a las declaraciones de Borrell, que ha dicho, en referencia al presidente ucraniano, que "gracias a Dios, Zelenski no es un líder que huya escondido en un coche".

Puigdemont ha asegurado que en 2017 fue a Bruselas (Bélgica) "para denunciar la represión española" y que solo estuvo escondido fue cuando estuvo encarcelado en Alemania e Italia, por orden de España --textualmente--.

El eurodiputado de Junts ha considerado que Borrell está "enfadado" con él por una serie de preguntas que le formuló, sobre el porcentaje de españoles en su 'staff' y sobre unas declaraciones del ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

"Todavía no me ha contestado pero hoy se le ha notado que tiene el orgullo herido, y como es habitual en él se le ha calentado la boca. Quizás también está herido al ver que el país que representa no cuenta demasiado en la gestión de la guerra de Ucrania", ha enfatizado Puigdemont.

Por último, ha asegurado que su compromiso en el 1-O fue prevenir cualquier brote de violencia --lo que le ha granjeado críticas de independentistas, reconoce-- y ha dicho que "parece que alguien lamenta que en Barcelona no hubiera un baño de sangre".