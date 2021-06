Puigneró cree que Catalunya "no se puede permitir el lujo" de no tener un aeropuerto del siglo XXI

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente y conseller de Políticas Digitales y Territorio de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha asegurado que Catalunya "no se puede permitir el lujo de no tener un aeropuerto preparado para la economía del siglo XXI" y ha defendido la creación de una mesa institucional para abordar la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, que anunció el martes el presidente del Govern, Pere Aragonès.

Lo ha dicho este miércoles en la primera sesión de control del nuevo Govern en el pleno del Parlament, donde sostenido que en esta legislatura se ha fijado dos grandes objetivos: "Avanzar en el proyecto de república catalana, y también hacer de este país un país de progreso".

Además, se ha comprometido a trabajar para mejorar las infraestructuras catalanas, tildando de claves las digitales, y ha defendido que se repartirán por todo el territorio de forma equilibrada, para "no ser un 'chupachups', con la cabeza grande y el cuerpo pequeño".

En otra pregunta, la diputada del PSC-Units Rosa Maria Ibarra ha reprochado a Puigneró que en la primera intervención no haya mencionado la vivienda como una de sus prioridades cuando es "uno de los problemas más graves que tiene este país" y ha criticado que el Govern aprobara el martes crear un grupo de trabajo sobre este asunto porque cree que ya no es momento de los grupos de trabajo, sino que ahora hay que poner recursos y buscar consensos.

Puigneró le ha contestado que las políticas de vivienda serán una "gran prioridad" de la legislatura para el Govern y que así lo demuestra el acuerdo entre ERC y Junts, que incluye varias medidas en este ámbito.

Ha prometido que el Govern hará la mayor inversión en vivienda de los últimos años y ha avisado de que no hará como el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que dijo que la vivienda es un bien de mercado: "Nosotros evidentemente entendemos la vivienda como un derecho social. Hasta que no se garantiza este derecho no puede ser un bien de mercado".

Asimismo, ha reivindicado la utilidad el grupo de trabajo que ha creado el Govern para plantear medidas contra la exclusión residencial, ya que sostiene que este asunto implica a varios departamentos y que las políticas de vivienda deben ser transversales, y ha argumentado que "un desahucio es un fracaso de todo el sistema", de manera que defiende abordarlo abordar este asunto desde diferentes ámbitos.