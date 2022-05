Puigneró (Junts) pide dar "manos libres" para pactar con el PSC en las municipales

"Borràs es un gran activo del partido, como también hay otra gente que necesitamos que esté"

El vicepresidente de la Generalitat y conseller de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró, ha pedido dar "manos libres" a los alcaldables de Junts para que puedan decidir su política de pactos en las elecciones municipales y abrirse así al PSC.

"No nos podemos limitar. Los de ERC lo harán; de hecho, ya lo han hecho. En los pueblos, los alcaldes deben poder tener manos libres para poder decidir los pactos que hacen con límites, como no pactar con Vox. Pero creo que el PSC aún no es como Vox", dijo este miércoles por la noche en una intervención en un acto con militantes de la veguería del Camp de Tarragona y a la que ha tenido acceso Europa Press.

Pese a recalcar que Junts no pactará con los socialistas en el Parlament, cree que sí se puede justificar alcanzar acuerdos con el PSC en las municipales, y más teniendo en cuenta que Junts se disputa muchas alcaldías con ERC.

"Y querremos tener alcaldías para conseguir nuestro objetivo, ¿no? Con alguien tendremos que pactar. Con el PP es evidente que no; con Vox, menos; y los comuns no existen en el territorio", ha resumido el también dirigente de Junts.

Según Puigneró, el partido debe intentar ocupar todos los espacios de poder que pueda porque, en caso contrario, "los ocuparán otros y los utilizarán para hacer política" contra Junts.

DIPUTACIÓN: MANTENER EL PACTO "DE MOMENTO"

Sobre el pacto con el PSC en la Diputación de Barcelona, ha reiterado que en el congreso del partido debatirán la conveniencia o no de este acuerdo, pero ha pedido que, mientras no lo afronten, "no es necesario hacer nada".

"De momento dejémoslo", ha reclamado Puigneró, que ha justificado que pactaran en su momento con los socialistas para evitar un gobierno de la Diputación de Barcelona de ERC y comuns --con Junts al margen-- o un escenario en que el PSC la gobernara en solitario.

De hecho, ha advertido de que romper el acuerdo con el PSC en la entidad supralocal supondría que éstos la gobernaran en solitario y que gestionaran todo los recursos y el dinero del que dispone: "Hay una solución: que ERC y los comuns nos acepten. La culpa no es nuestra".

AVISO SOBRE ERC

A la espera del congreso que Junts celebrará el 4 de junio para elegir la nueva dirección, Puigneró ha asegurado que debe servir para fortalecer la formación, para ver cómo avanzan "en la definición de la próxima fase del embate democrático" y para preparar las municipales.

También ha advertido de que, si ERC sigue aumentando en votos en las municipales, no tendrá "ningún incentivo para cambiar su estrategia" independentista, y que sólo podrían empezar a pensar que se equivocan si ven que pierden sufragios en estas elecciones.

"Es un examen. Si en estas elecciones ERC nos arrasa, Pere Aragonès no tendrá ningún incentivo para cambiar su estrategia, y aún nos lo pondrá más complicado", ha alertado.

"MENOS MANIFIESTOS"

A quienes se presenten al congreso para liderar Junts, les ha pedido propuestas de futuro y "menos manifiestos", en referencia al impulsado para apoyar una candidatura conjunta entre la presidenta del Parlament, Laura Borràs, como presidenta de Junts, y el exconseller Jordi Turull como secretario general.

"En este partido no sobra nadie. Laura Borràs es un gran activo del partido, como también hay otra gente que necesitamos que esté", y ha reclamado dosis de generosidad para que todo salga adelante.

JJ.OO. DE INVIERNO

Además, ha reclamado un ejercicio de responsabilidad a los militantes de Junts a la hora de aceptar decisiones que puede que no compartan, como asegura que le pasa a él, y ha puesto como ejemplo las diferentes posiciones que ha generado la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030.

"Los JJ.OO estaban en el programa electoral que todos votamos. Lo que no podemos hacer cada día es cuestionar una decisión que ya tomamos. Si nos ponemos así, lo podemos cuestionar todo", ha apuntado Puigneró, que ha pedido poder tener debates internos, así como orden y no cuestionar las decisiones que se tomen.