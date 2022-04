Puigneró, sobre el presunto espionaje: "Queremos saber si Pedro Sánchez es la 'X' de Pegasus"

Advierte de que si no hay investigación las relaciones con el Gobierno "quedarán absolutamente dañadas"

BARCELONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern y conseller de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró, ha advertido de que si no hay una investigación sobre el presunto espionaje a independentistas las relaciones con el Gobierno quedarán absolutamente dañadas y convendrá tomar decisiones: "Queremos saber si Pedro Sánchez es la 'X' de Pegasus".

Lo ha dicho este jueves en una entrevista de 'Rac1' recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que se hace "muy difícil" poder mantener unas relaciones políticas con alguien que te espía en el otro lado de la mesa, en referencia a la mesa de diálogo.

Ha lamentado que no ha habido ningún paso por parte del Gobierno cuando ya hace cuatro días que se conocieron las informaciones, y cuando considera que deberían ser ellos los primeros interesados: "Una democracia, si quiere ser plena, no puede permitirse este tipo de prácticas".

Por todo ello, Puigneró considera que sería muy grave que no se actuara de forma unitaria y ha dicho que no solo apela al entorno independentista: "¿La gente de Podemos y los comuns pueden estar seguros de que no han sido espiados? Esto apela a todos, también apela al PSC".

"Yo digo que se deben investigar los hechos y depurar responsabilidades en función de la gravedad, si no se investiga nada la democracia tiene un problema", ha añadido, preguntado por si considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería dimitir.

Para el vicepresidente, lo que no puede hacer el Gobierno es excusarse con la ley nacional sobre secretos oficiales para decir que esto no se puede investigar porque, según él, esto sería equipararles a terroristas.

CONGRESO Y PACTO PSC

También ha instado a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, a pronunciarse porque entre los presuntos espiados hay diputados que en el momento de sufrir el ataque eran diputados del Congreso y contaban con teléfonos móviles de la misma.

Preguntado por el pacto con el PSC, ha dicho que siempre han separado el ámbito municipalista y el nacional porque, ha argumentado, a nivel municipal hay pactos de diferentes tipologías: "Incluso creo recordar un pacto entre ERC y Cs en un municipio de Catalunya".

Sobre si este caso afectará a la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno, ha dicho que quien no los quiere es el presidente de Aragón, Javier Lambán, y ha recordado que se trata de un acuerdo aceptado y que se debe respetar: "También es verdad que si Gobierno no investiga estos hechos cambiarán muchos escenarios".

"Veremos cómo evolucionan los hechos, son muy graves. Conviene una investigación a fondo porque es muy grave lo que sucede, si esta investigación no se produce, esto debe tener consecuencias", ha insistido el conseller.

RODALIES

Preguntado por el traspaso de Rodalies, Puigneró ha defendido que la Generalitat puede asumirlo porque tiene experiencia con la gestión de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

"Tenemos experiencia y creemos que lo podemos hacer mucho mejor que el Estado", ha señalado, y ha insistido en que de lo que hablan es del traspaso integral.

En este sentido, ha dicho que el presunto espionaje a independentistas hace que no haya relaciones de alto nivel político por temas políticos, pero sobre los temas técnicos ha dicho continúan habiendo reuniones porque "el país debe funcionar".