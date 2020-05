Quim Torra afirma que el Gobierno prefiere aliarse a Cs que a partidos con "una idea plurinacional"

Acusa a Sánchez de hablar de cogobernanza pero tener ya las "decisiones tomadas"

BARCELONA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado este domingo que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos prefiere como aliado a Cs que a partidos con "una idea plurinacional", y ha celebrado que ERC y JxCat votaran en el mismo sentido --negativo-- a la prórroga del estado de alarma por el coronavirus.

"Retóricamente estamos ante el gobierno más progresista de la historia, que dialoga y cogobierna, pero la realidad no es esta", ha dicho en una rueda de prensa telemática este domingo, tras la novena reunión de presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el coronavirus.

Según él, Sánchez habla de cogobernanza pero no la practica: "Hemos ido pasando varias fases: la del diálogo, la de la coordinación, la de la cogobernanza, y ahora viene la desescalada institucional... Y no lo veo por ningún lugar".

En todas ellas se ha encontrado con "las decisiones tomadas", a pesar de que el Govern ha querido trabajar de forma coordinada con el Ejecutivo, según Torra.

"HE VISTO MUCHOS PEDRO SÁNCHEZ"

"En los dos años que llevo, he visto muchos Pedro Sánchez. Muchas caras: el Sánchez de la moción de censura, el de Pedralbes, el del diálogo... Pero luego, el Pedro Sánchez que no me coge el teléfono", ha lamentado.

"Finalmente hemos visto al Pedro Sánchez que vota con Cs; esta es la realidad", y ha dicho estar satisfecho de que el bloque independentista votara en el Congreso en contra de este pacto --como lo ha definido--.

El acuerdo del Gobierno con Cs sobre la prórroga les tiene "muy preocupados", y frente a él defienden encontrar otras vías de gestión de la pandemia por territorios --como se ha hecho en Alemania, ha dicho--.

"Seguiremos votando 'no' hasta que recuperemos las competencias", y ha asegurado que la Generalitat se ha pasado un 20% de la legislatura con las competencias limitadas.

16.000 MILLONES

Torra también ha explicado que en la reunión no se han dado nuevos datos sobre el reparto de los 16.000 millones que el Estado transferirá a las autonomías para paliar las consecuencias de la pandemia.

Los presidentes de Andalucía, Extremadura y Comunidad Valenciana se han mostrado su rechazo a los criterios que el Gobierno planteó los consejeros de Hacienda autonómicos esta semana para su reparto, y con los que la Generalitat sí está de acuerdo a falta de conocerlos al detalle, ha explicado Torra.

"Ese reparto nos pareció que tenía un sentido, y hoy hemos oído a otras comunidades autónomas quejarse: no sabemos qué actitud tomará el Gobierno pero esperamos que sea la que ya se nos comunicó", ha dicho.