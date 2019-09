Torra critica que Hacienda desbloquee "al comenzar la campaña" 4.500 millones a las autonomías

Actualizado 21/09/2019 14:13:18 CET

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha criticado este sábado que el Ministerio de Hacienda vaya a desbloquear "milagrosamente, al comenzar la campaña electoral" 4.500 millones de euros de las entregas a cuenta de la financiación autonómica.

En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, Torra ha reprochado: "Engaño tras engaño. Ministros que afirman tener informes que no tienen; chantajes porque 'hasta que no haya Gobierno' no pueden pagar; y ahora aparece un resquicio".

Así se ha referido Torra al "resquicio legal" que el Gobierno ha encontrado para actualizar la financiación a las comunidades sin saltarse el dictamen de la Abogacía del Estado que le impide el pago de estas cantidades para no restar margen de maniobra al siguiente Ejecutivo.