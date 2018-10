Quim Torra plantea un mandato de 4 años y "sentar las bases" de una constitución catalana

Actualizado 25/09/2018 15:41:28 CET

Activará en 15 días el proceso constituyente y afirma: "No me planteo en absoluto ir a elecciones"

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha presentado este martes el Pla de Govern para la XII legislatura con dos puntos destacados: aspira a un mandato completo de 4 años, y a activar un Foro Social, Cívico y Constituyente que sirva para "empezar a sentar las bases para una futura constitución" catalana.

Al presentar este plan de gobierno tras la reunión del Consell Executiu, ha precisado que este Foro Social, Cívico y Constituyente dependerá de la Conselleria de Presidencia, que lidera Elsa Artadi, y buscará la implicación de toda la ciudadanía catalana, con mecanismos que no ha detallado.

Este foro será el responsable de impulsar un "proceso constituyente" en Catalunya, que duraría los cuatro años de mandato y que serviría para poner las bases de la constitución y también de la arquitectura institucional de un eventual Estado independiente catalán.

Ha concretado que este foro debe "trazar las líneas de lo que el país se propone en su marcha imparable hacia la república catalana" y ha garantizado que será amplio, plural y muy diverso, asegurando que estará en marcha antes del 15 de octubre.

Ha dicho que este foro tendrá delegaciones en todas las vegueries de Catalunya, y ha expuesto que ya tiene los "nombres" para liderarlo --más allá de la propia consellera Artadi--, pero ha pedido tiempo para hacerlos públicos y poder así pulir los detalles que faltan.

Tras una anterior legislatura marcada por que Puigdemont se dio 18 meses para agotarla, Torra rehúsa ponerse plazos: "Después del año pasado, no nos ponemos límites ni calendarios, pero nos ponemos toda la determinación" para seguir avanzando en el proyecto soberanista.

Así, el presidente catalán asegura, por un lado, que quiere implementar una república catalana pero, por el otro, no define los plazos en los que quiere concretarla y asegura que quiere agotar su mandato: "No me planteo en absoluto ir a elecciones", ha zanjado.

Torra sí ha expuesto que mantiene como objetivo "restituir" a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat: en el caso de que esto fuera legalmente posible --ahora mismo no lo es--, el Parlament lo podría impulsar sin necesidad de convocar elecciones, por lo que sería compatible agotar los cuatro años de mandato.

CUENTAS

Torra también ha asegurado que buscará las alianzas necesarias para aprobar los Presupuestos catalanes de 2019: ha señalado que los potenciales socios del Govern son la CUP y los comuns, y que no prevé tratar de sumar al PSC --tampoco a Cs ni PP--.

Ha avanzado que su Govern aspira a "aumentar progresivamente" el gasto social en ámbitos clave como la enseñanza, la sanidad y los servicios públicos, pero ha advertido de que para ello necesitará que algún partido de la oposición dé luz verde a las cuentas públicas catalanas.

4 EJES, 1.000 MEDIDAS

En una rueda de prensa de más de dos horas, Torra ha presentado un plan de Govern con cuatros ejes: una Catalunya cohesionada; una economía próspera, responsable y sostenible; una sociedad fortalecida democráticamente, libre y justa; y una Catalunya abierta al mundo.

Para cumplirlos, ha asumido que la Generalitat deberá incidir en 22 ámbitos de actuación; 93 objetivos; más de 1.000 medidas concretas y más de 30 indicadores de seguimiento, y ha concluido que todo pivotará sobre tres valores: "Libertad, cultura y talento".

Ha repasado algunas de las medidas más destacadas, como la pretensión de que el Institut Català de Finances (ICF) sea en el futuro un banco público: para ello, en 2019 pedirá la solicitud para que sea homologado como una entidad de crédito público.

Torra también ha planteado un plan de choque social y asentar la Renta Garantizada de Ciudadanía hasta conseguir que en 2020 esté totalmente implementada, admitiendo que la Generalitat tiene ahora mismo 10.000 solicitudes pendientes de gestionar --ha culpado al 155--.

Ha celebrado que el Gobierno central retirara el recurso de inconstitucionalidad contra la ley catalana de sanidad universal, y ha advertido de que, si no retira los que aún mantiene contra otras leyes sociales, el Govern las llevará igualmente al Parlament para "que sean aprobadas de nuevo".

POLÍTICA EXTERIOR

Ha asumido compromisos como hacer llegar la fibra óptica de acceso público a todas las capitales de comarca antes de 2020, "consolidar y ampliar" el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) y abrir nuevas delegaciones de la Generalitat en el extranjero.

También ha hablado de reforzar las cooperación entre cuerpos policiales para hacer frente a la amenaza terrorista; elaborar un plan de prevención contra el fraude y la corrupción; implementar la ley catalana de cambio climático; impulsar una ley de memoria democrática y un plan contra la segregación escolar, entre otras cuestiones.