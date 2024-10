Ramon Abad (AC) deja su acta de diputado en el Parlament y le sustituirá Rosa Maria Soberana

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Aliança Catalana (AC) Ramon Abad ha anunciado este martes que deja su acta de diputado en el Parlament y que le sustituirá Rosa Maria Soberana, que acompañará a la líder de AC, Sílvia Orriols, en el grupo mixto.

"El motivo por el que he tomado esta decisión es mi estado precario de salud que no me acompaña como yo desearía para cumplir esta tarea de tanta responsabilidad", ha informado Abad en una rueda de prensa en la Cámara catalana acompañado de Soberana y de Orriols.

Soberana ha asegurado que coge "el relevo con ilusión y con voluntad de contribuir al proyecto de Aliança Catalana" y, por su parte, Orriols ha agradecido a Abad su trabajo y ha asegurado que seguirán unidos en el proyecto de otras maneras.